به گزارش خبرنگارمهر، محمد رضا شافعی نیا ظهر امروز در یک نشست خبری و در پاسخ به سوال خبرنگار مهر که از او پرسید این موسسه برای بیمه تولیدکنندگان بخش کشاورزی چه اقداماتی انجام داده است؟ اظهارداشت: با توجه به اینکه دربخش کشاورزی هنوز یک چتر حمایتی بیمه ای را در رابطه با تولید کنندگان نداریم، لذا به دنبال ایجاد چنین زمینه ای هستیم.

مدیرعامل موسسه جهاد استقلال با بیان اینکه مقدمات انجام این طرح آماده شده است، اظهار داشت: با این وجود برای تامین سرمایه اولیه ایجاد چنین شرکت بیمه ای دچار مشکل شده ایم.

این مقام مسئول یادآور شد: بر اساس طرحی که ارائه داده بودیم، قرار بود سرمایه اولیه این شرکت بیمه ای برای شروع کار در حدود 40 میلیارد تومان باشد به طوری که همه تشکل ها و تعاونی های تولیدی در بخش کشاورزی سهامدار آن باشند، اما بنا به دلایلی اعلام شد که باید برای تاسیس چنین شرکتی، 400 میلیارد تومان سرمایه اولیه تامین شود.

وی اضافه کرد: بر این اساس تلاش های بسیاری انجام دادیم و قرار شد سرمایه اولیه بین 60 تا 80 میلیارد تومان باشد که البته هنوز رقم قطعی در این رابطه اعلام نشده و انشاء الله ظرف چند روز آینده در حد میزان سرمایه اولیه که توافق شده این کار انجام خواهد شد.

شافعی نیا در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اعلام نظر در رابطه با تصویب طرح انتزاع وظایف کشاورزی از وزارت صنعت و معدن و تجارت کفت: در اکثر کشور های پیشرفته زنجیره تولید و توزیع و فرآوری محصولات کشاورزی به هم پیوسته است.

مدیرعامل موسسه جهاد استقلال با بیان اینکه اگر طرح انتزاع بر اساس برنامه درستی تصویب نشود راهگشای مشکلات بخش تولید و همچنین مصرف کشورمان نخواهد بود، گفت: در حال حاضر بسیاری از مشکلات در بخش کشاورزی به دلیل عدم هماهنگی بازار با بخش تولیدات کشاورزی در کشور است در حالی که با تصویب چنین طرحی این هماهنگی ایجاد خواهد شد و تولید کننده متناسب با بازار مصرف و همچنین صادرات محصولات برنامه ریزی خواهد کرد.

وی در ادامه به گرانی اخیر مرغ در کشور اشاره کرد و افزود: به عنوان مثال اگر زنجیره تولید، توزیع و فرآوری محصولات کشاورزی و دامی در کشور به هم متصل بود، نهاده های طیور به موقع تامین و در اختیار مرغداران قرار می گرفت، شاهد افزایش قیمت مرغ در کشور نبودیم.

این مقام مسئول در عین حال تصریح کرد: البته عوامل دیگری مانند هزینه حمل ونقل، هزینه کشتارگاه و نقش واسطه ها درافزایش قیمت مرغ موثر هستند که اگر زنجیره تولید، توزیع و فرآوری محصولات کشاورزی ودامی به هم متصل باشند، نهاده ها به موقع تامین و هزینه های هر بخش به طور شفاف مشخص خواهد شد و دیگر شاهد افزایش یکباره قیمت مرغ در بازار نخواهیم بود.

شافعی نیا در ادامه با بیان اینکه تصویب طرح انتزاع موجب ساماندهی بخش صنایع تبدیلی و تکمیلی در کشور خواهد شد، گفت: اگر یک آمایش صنعتی، کشاورزی در کشور انجام شود به طوری که در جایی که مواد اولیه وجود دارد کارخانه صنایع تبدیلی تاسیس شود؛ مشکلات این بخش برطرف خواهد شد.