ضرورت تدوین بسته حمایتی و کارشناسی برای تقویت تولید لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب الله دهمرده در مراسم تجلیل از مدیران واحدهای صنعتی موفق استان لرستان با اشاره به نامگذاری امسال تحت عنوان "تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی"، گفت: تلاش برای بهبود شرایط و زمینه سازی در راستای رشد و رونق واحدهای صنعتی و تولیدی و شکوفایی فعالیت های اقتصادی، اساس و محور حمایت از تولید و سرمایه ملی است.

وی یکی از راهکارهای مهم در ارتباط با رونق فعالیت های صنعتی و اقتصادی، سرمایه گذاری علمی و کارشناسی در بخش های مختلف نیروی انسانی، تجهیز امکانات و استفاده از فناوری های نوین کاربردی دانست.

دهمرده اظهار داشت: راه اندازی و فعالیت واحدهای تولیدی و صنعتی موفق در عرصه های مختلف، نشان دهنده وجود ظرفیت ها و ملزومات مورد نیاز برای کار و تولید در استان است و شناسایی و بکارگیری درست و بهینه این ظرفیت ها موجب تداوم موفقیت در روند کار و تلاش در این حوزه خواهد شد.

استاندار لرستان با اشاره به قابلیت های گسترده استان لرستان گفت: در سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی باید با تدوین یک بسته حمایتی و کارشناسی شده به دنبال تقویت صنایع و تولید در استان باشیم.

وی افزود: یکی از محورهای مهم تحقق این اصل بهره مندی از دیدگاهها و نظرات افراد نخبه و کارشناس به ویژه فعالان و افراد شاغل در این بخش به عنوان مدیران و متولیان واحدهای صنعتی است.

حجت الله بیرانوند رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان نیز در این دیدار با اشاره به وضعیت و فضای عمومی صنعت و تولید در استان گفت: صنایع بزرگی در استان لرستان به خصوص در بخش سنگ های تزئینی، تولید دارو، معادن و کانی، صنایع زیر مجموعه فرآوری محصولات کشاورزی، باغداری و دامداری، پوشاک و فولاد و آهن فعال هستند.