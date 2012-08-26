تعطیلی روزهای پنجشنبه مدارس گام مثبتی در زمینه ارتقای بهره وری است

به گزارش خبرگزاری مهر، ابولقاسم جعفری در دیدار با جمعی از فعالان فرهنگی خراسان شمالی با اشاره به تعطیلی مدارس در روز پنجشنبه و اختصاص این روز به فعالیت‌های فوق برنامه معلمان و دانش آموزان گفت: فعالیت‌های مختلف فوق برنامه که توسط معلمان و دانش آموزان در روزهای پنجشنبه انجام خواهد شد، می‌تواند به تعالی و رشد فکری دانش آموزان کمک کند.

وی اظهار داشت: توجه به پژوهش و تحقیق توسط معلمانی که می‌توانند در فرصت ایجاد شده تعطیلی پنجشنبه‌ها به آن بپردازند، از دیگر نکات مثبت و ارزشمند این طرح است.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اجرای مطلوب سند تحویل بنیادین آموزش و پرورش که یک سند کلان بالادستی محسوب شده و برای تدوین و تصویب آن وقت و توان کارشناسی زیادی صرف شده است یک وظیفه است و به همین دلیل برای نظارت دقیق بر آن از هیچ کوششی دریغ نخواهیم کرد.

وی گفت: در این طرح تغییر رویکرد آموزشی، از حافظه محوری به سمت یادگیری فعال و مشارکتی، افزایش پژوهشی محوری و تقویت روحیه پرسشگری در دانش آموزان و همچنین عنصر مهم تربیت در سند تحول بنیادین مورد توجه قرار گرفته که برای اجرایی شدن آن همه باید تلاش کنند.

عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور با اشاره به اینکه در این سند، مدرسه به عنوان پایگاه فرهنگی محله مطرح شده است، اظهار داشت: مدارس در کنار دیگر مراکز فرهنگی و دینی چون مساجد، دیده شده است و این امر تضمین کننده رویکرد فرهنگی، انقلابی و دینی مدارس است.

نماینده مردم بجنورد، مانه و سملقان و گرمه جاجرم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اجرای نظام آموزشی 3-3-6 یکی دیگر از دستاوردهای ارزشمند این سند است که به شرط اجرای دقیق آن و فراهم نمودن زمینه‌های لازم، کمک زیادی به دستگاه تعلیم و تربیت کشور خواهد کرد.