مردم برای تحقق اقتصاد مقاومتی احساس مسئولیت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام قاسم یعقوبی صبح یکشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان در جمع مسئولان دستگاه های اجرایی با اشاره به ویژگی های اقتصاد مقاومتی بر مردمی بودن و زنده بودن این اقتصاد تأکید کرد و گفت: اقتصاد مقاومتی مردمی در برابر اقتصاد سوسیالیستی که دولتی است و اقتصاد امپریالیستی که فردی و شخصی است توان مقاومت بالاتری دارد.

وی افزود: در این نوع اقتصاد مردم در شرایط بحرانی احساس وظیفه کرده و تلاش می کنند خود را با شرایط منطبق کنند تا با آسیب پذیری کمتری روبرو شوند.

وی با اشاره به این که تطبیق زندگی با تولید و مصرف نشانه اقتصاد مقاومتی است گفت: باید فرهنگ سازی لازم صورت گیرد تا مردم با درک شرایط کشور و قرار گرفتن در برابر جنگ اقتصادی دشمن با تقویت غیرت و پرهیز از تنبلی و سستی در عرصه کار و تولید فعال باشند و جهت رفع نیازهای جامعه تلاش داشته باشند.

وی تصریح کرد: توجه به تولید داخلی، پرهیز از اسراف، استفاده بهینه از امکانات، مراقبت از افراد بی بضاعت و مدیریت منابع انرژی و کنترل بازار و جلوگیری ازقاچاق کالا و کنترل بازار از جمله ویژگی های اقتصاد مقاومتی است که همگی ما با درک شرایط باید خود را ملزم به رعایت آنها بدانیم.

امام جمعه کاشمر با تأکید براین که همه مسئولان باید احساس مسئولیت کنند و با بالا بردن توان مقاومتی خود کشور را هم از این امتحان بزرگ سربلند بیرون آورند.

حجت الاسلام یعقوبی به اجلاس سران غیر متعدها که از امروز در تهران آغز شده اشاره کرد و گفت: برپایی این اجلاس خاری در چشم دشمنان نظام است که امیدواریم نتایج آن برای ملت ما مبارک باشد.

گفتنی است در چهارمین روز از هفته دولت با حضور معاون عمرانی استانداری خراسان رضوی مدیر کل ورزش و امور جوانان، مدیر کل نوسازی مدارس و مدیر عامل سازمان آب و فاضلاب خراسان رضوی پروژه های تأمین آب فاز 5 مسکن مهر، احداث زمین ورزشی روستای عارف آباد و پایگاه انتقال خون کاشمر افتتاح و بهره برداری می شود.