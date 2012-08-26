تسریع در پروژه های عمرانی و رفع مشکلات هیئت های ورزشی در اولویت قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مهران تیشه گران در ادامه بازدید از پروژه های عمرانی و بررسی وضعیت هئیت های ورزشی استان کردستان ظهر یکشنبه اظهار داشت: به مناسبت هفته دولت از کلیه پروژه های عمرانی سطح استان بازدید به عمل آمده تا از نزدیک با مشکلات و نواقص پیش روی ورزش استان آشنا شوم.

وی با اشاره به اینکه رسیدگی به مشکلات هئیت های ورزشی و بررسی وضعیت پروژه های عمرانی اولویت کاری اداره کل ورزش و جوانان استان کردستان است، افزود: به مناسبت هفته دولت نیز چند پروژه عمرانی به بهره برداری می رسد.

مدیر کل ورزش و جوانان کردستان بیان کرد: بازدید از پروژه های خانه ژیمناستیک، خانه کشتی، خانه ورزشهای رزمی، سالن های ورزشی موصب سفر رئیس جمهور در دو بخش آقایان و بانوان و سالن شهید کاظمی شهرستان سقز در دستور کار قرار گرفته است.

تیشه گران در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: از مجموعه ورزشی زاگرس، سالن هزار و 200 نفره و سالن رزمی روستایی محله هجرت در شهرستان مریوان نیز بازدید به عمل آمد و مسائل و مشکلات پیش روی این پروژه ها نیز مورد بررسی قرار گرفت.

وی ادامه داد: پروژه ورزشی در روستایی دزلی، سالن های ریاست جمهوری آقایان و بانوان و سالن زورخانه شهرستان سروآباد از دیگر پروژه های است که طی روزهای آینده بازدید می شود.

تیشه گران در پایان گفت: انتظار می رود با تعامل و همکاری مسئولان و هئیت های ورزشی در آینده نزدیک شاهد توسعه ورزش استان در تمامی رشته ها باشیم.