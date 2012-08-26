شیروان 150 هزار نفری بدون چشم پزشک/ دودی که به چشم مردم می رود

به گزارش خبرنگار مهر، شهر شیروان با جمعیت حدود 150 هزار نفر دومین شهر بزرگ خراسان شمالی محسوب می شود، اما هر از چند گاهی صدای برخی از مشکلات مردم آن به گوش می رسد که باور و نسبت دادن آنها به شهری با این جمعیت اندکی مشکل است.

از جمله این موارد معضل کافه ها و قهوه خانه های سنتی بود که به وفور و با داشتن مجوز عرضه قلیان، در عرصه شهر جولان می دادند و کمتر کسی هم می توانست به آنها بگوید بالای چشمشان ابرو است.



معضل کبوتربازی و عاصی شدن مردم بعضی از مناطق این شهر، بافت های فرسوده شهری و هجوم موریانه ها و ... نیز از جمله مشکلاتی بوده که پیش از این داد مردم شیروان را بلند کرده بود و صدای آنها نیز از طریق رسانه ها به گوش مردم رسید.

مردمی که هم از چشمشان بدی می بینند و هم از ...

یکی دیگر از مشکلات شیروان، نبود چشم پزشک در این شهرستان 150 هزار نفری است، پیش از این خانم دکتر چشم پزشکی در این شهرستان دوره طرح خود را می گذراند و ملجا افرادی بود که از سرتاسر شهرستان برای درمان موارد اورژانسی و غیراورژانسی چشم به وی مراجعه می کردند.

از بخت بد مردم، برای این تنها چشم پزشک شهرستان هم مشکلاتی پیش آمد و وی حدود 6 ماه پیش ناگزیر شد با هماهنگی مسئولان درمانی و دیگر مسئولان شهرستانی، عطای شیروان را به لقای آن ببخشد و کوله بار سفر از این شهر ببندد.

از آن موقع تاکنون شهرستان شیروان فاقد چشم پزشک بوده و اگر کسی خدای نکرده دچار مشکل چشمی شود یا در طول روز برای چشمش مشکلی پیش آمد باید مسیر 60 کیلومتری شیروان تا بجنورد را برای دیدن چشم پزشک بپیماید.

حال در نظر بگیرید به طور مثال آنگونه که بسیار اتفاق می افتد، اگر در حین فعالیت هایی چون جوشکاری و امثال آن، پلیسه و یا جسم خارجی به چشم کسی فرو رود یا اتفاقات خطرناک تری پیش آید، این مورد اورژانسی تا به بجنورد برسد چه حالی پیدا می کند و چه اتفاقات ناگوارتری که صرفا به خاطر دیر رسیدن به مرکز درمانی برای او ایجاد می شود.

دودی که به چشم مردم می رود

رئیس بیمارستان امام خمینی(ره) شیروان در گفتگو با خبرنگار مهر، عنوان کرد: در حال حاضر بیش از 6 ماه است که شهرستان شیروان فاقد چشم پزشک است.

بهمن جعفری با بیان اینکه حدود 6 ماه پیش چشم پزشکی که مشغول گذراندن دوره طرح خود در این شهرستان بود به علت بروز برخی مشکلات مجبور به ترک شیروان شد، اظهار داشت: با عزیمت این دکتر و به علت اینکه توزیع نیروهای پزشکی با درخواست دانشگاه علوم پزشکی استان از وزارت بهداشت و توسط ستاد توزیع نیروی وزارت خانه انجام می شود، این شهرستان تاکنون نتوانسته نیروی دیگری را برای شهرستان جایگزین کند.

وی افزود: ستاد توزیع نیروی وزارت بر اساس اولویت ها و اعلام نیاز استان ها بصورت سالیانه اقدام به توزیع نیروهای درمانی می کند.



به گفته جعفری اعلام نیاز شهرستان شیروان توسط دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی صورت گرفته است و به یقین در آبان ماه سال جاری و پس از توزیع نیروهای جدید، دکتر چشم پزشک برای خدمت در شهرستان شیروان نیز اعزام می شود.

وی در ادامه گفت: البته در طول این 6 ماه تلاش های بسیاری برای آوردن چشم پزشک جدید به این شهرستان و یا حتی چشم پزشکی که به صورت یک یا دو روز در هفته در شیروان مستقر شود، صورت گرفته اما تمامی این تلاش ها بدون نتیجه باقی مانده است.

این مسئول اظهار داشت: به علت اینکه در مرکز استان چشم پزشک دوره طرحی که ملزم به خدمت در شهرستان شیروان باشد وجود ندارد و همچنین دیگر چشم پزشکان با سابقه نیز برای فعالیت در این شهرستان رغبت نشان نمی دهند، عملا امکان یافتن چشم پزشک جایگزین در این شهرستان با مشکل روبرو شده است.

رئیس بیمارستان امام خمینی(ره) شیروان با اذعان اینکه این مشکل در شهرستان شیروان وجود دارد و در طول 6 ماه گذشته نیز اقدامات مسئولان برای جایگزینی چشم پزشک بدون نتیجه باقی مانده است، تصریح کرد: به طور حتم در آبان ماه سال جاری با توزیع نیروهای جدید وزارت بهداشت، یک نیروی چشم پزشک نیز به شهرستان شیروان اختصاص داده می شود.