بهرام عبدالحسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، برنامه‌ریزی، نظم و انضباط را از مهمترین الویت‌هایی دانست که در برگزاری جشنواره تئاتر باید از سوی ستاد اجرایی جشنواره مورد توجه قرار گیرد.

وی در ادامه از گروه‌های نمایشی خواست تنوع موضوعات، خلاقیت‌ها و استعدادهای ناب، توجه به اصول حرفه‌ای تولید آثار نمایشی و توجه به سلایق متنوع مخاطبان ر ا در دستور کار جدی خود قراردهند.

عبدالحسینی با اشاره به اینکه آبروی تئاتر یزد به جشنواره تئاتر استانی بستگی دارد، خواستار برگزاری هرچه بهتر این جشنواره شد و بیان داشت: برای ارتقاء هنر تئاتر باید تلاش دو چندانی از سوی دست اندرکاران این رشته هنری صورت بگیرد.

دبیراجرایی جشنواره تئاتر استان یزد هم با ارائه گزارشی از فعال شدن دبیرخانه این جشنواره خبرداد.



ابوالحسنی اظهار امیدواری کرد: 27 نمایش در جشنواره تئاتر استانی امسال اعلام آمادگی خواهند کرد.



مشاور مدیرکل ارشاد یزد نیز از آماده شدن سایت انجمن نمایش خبرداد.



عباس ملازینلی گفت: این سایت خبری بزودی راه اندازی و بروزرسانی می شود.



وی نیز خواهان توجه جدی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و ارتباط متقابل با انجمن نمایش در هرچه با شکوه تر برگزار شدن این جشنواره شد.