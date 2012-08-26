  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۵ شهریور ۱۳۹۱، ۱۳:۴۷

صمدی:

42 هزار واحد مسکونی ویژه مددجویان کمیته امداد در کشور ساخته شد

42 هزار واحد مسکونی ویژه مددجویان کمیته امداد در کشور ساخته شد

بیرجند - خبرگزاری مهر: مدیر کل دفتر تامین مسکن و امور مهندسی ساختمان کمیته امداد کشور از احداث بیش از 42 هزار واحد مسکونی طی سال گذشته توسط این نهاد در سطح کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، قادر صمدی در مراسم افتتاح پروژه های هفته دولت در سربیشه افزود: از این تعداد 28 هزار واحد مسکونی در روستاها و 14 هزار در شهرها  تامین و احداث شده است.

وی سهم خراسان جنوبی را 381 واحد مسکونی اعلام کرد و عنوان کرد: برای هر واحد مسکونی روستائی تا سقف چهار میلیون تومان و برای هر واحد مسکونی شهری مبلغ شش میلیون تومان از سوی این نهاد کمک بلا عوض پرداخت شده است.

مدیرکل دفتر تامین مسکن و امور مهندسی ساختمان کمیته امداد کشور در خصوص مناطق زلزلزله زده آذربایجان شرقی گفت: این نهاد از ابتدای این حادثه، با جمع آوری کمک های مردمی و ارسال آن به مناطق زلزله زده، همواره در کنار مردم زلزله زده آذربایجان شرقی حضور داشته و تمام سعی و تلاش خود را در جهت سرپناهی مقام و مطمئن برای این عزیزان به کار خواهیم گرفت.

همزمان باهفته دولت مجتمع فرهنگی غدیرافتتاح شد

مدیرکل دفتر تامین مسکن و امور مهندسی ساختمان کمیته امداد کشور در این مراسم ضمن تبریک هفته دولت، عنوان کرد : از سوی این نهاد در سطح کشور بیش از 100 مجتمع فرهنگی، تربیتی احداث شده است.

قادر صمدی گفت:  این مراکز پایگاهی برای ارائه خدمات فرهنگی به مددجویان تحت حمایت است.

استاندار خرسان جنوبی نیز در این مراسم گفت: توجه ویژه به محرومین و مستضعفین از اولویت های انقلاب  و امام (ره) بود که تاسیس کمیته امداد در این راستا صورت گرفت.

قهرمان رشید افزود: کمیته امداد انصافا خدمات خوبی را به محرومین ارائه کرده است و همواره در جهت تقویت ارزشهای انقلاب اسلامی قدم برداشته است .

قائم مقام کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان جنوبی در ابتدای این مراسم گفت: تعداد 5 مجتمع های فرهنگی، تربیتی در سطح استان در شهرستانهای نهبندان، سربیشه و بیرجند دایر است و خدمات فرهنگی به دانش آموزان ارائه می کند.

محمد حسین عنایتی فر بیان داشت: این مجتمع فرهنگی، تربیتی در مساحت هزار متر مربع و دو طبقه احداث شده است و به 90 دانش آموز تحت حمایت خدمات فرهنگی ارائه خواهد کرد.

کد مطلب 1680953

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها