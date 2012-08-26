42 هزار واحد مسکونی ویژه مددجویان کمیته امداد در کشور ساخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، قادر صمدی در مراسم افتتاح پروژه های هفته دولت در سربیشه افزود: از این تعداد 28 هزار واحد مسکونی در روستاها و 14 هزار در شهرها تامین و احداث شده است.

وی سهم خراسان جنوبی را 381 واحد مسکونی اعلام کرد و عنوان کرد: برای هر واحد مسکونی روستائی تا سقف چهار میلیون تومان و برای هر واحد مسکونی شهری مبلغ شش میلیون تومان از سوی این نهاد کمک بلا عوض پرداخت شده است.

مدیرکل دفتر تامین مسکن و امور مهندسی ساختمان کمیته امداد کشور در خصوص مناطق زلزلزله زده آذربایجان شرقی گفت: این نهاد از ابتدای این حادثه، با جمع آوری کمک های مردمی و ارسال آن به مناطق زلزله زده، همواره در کنار مردم زلزله زده آذربایجان شرقی حضور داشته و تمام سعی و تلاش خود را در جهت سرپناهی مقام و مطمئن برای این عزیزان به کار خواهیم گرفت.

همزمان باهفته دولت مجتمع فرهنگی غدیرافتتاح شد

مدیرکل دفتر تامین مسکن و امور مهندسی ساختمان کمیته امداد کشور در این مراسم ضمن تبریک هفته دولت، عنوان کرد : از سوی این نهاد در سطح کشور بیش از 100 مجتمع فرهنگی، تربیتی احداث شده است.

قادر صمدی گفت: این مراکز پایگاهی برای ارائه خدمات فرهنگی به مددجویان تحت حمایت است.

استاندار خرسان جنوبی نیز در این مراسم گفت: توجه ویژه به محرومین و مستضعفین از اولویت های انقلاب و امام (ره) بود که تاسیس کمیته امداد در این راستا صورت گرفت.

قهرمان رشید افزود: کمیته امداد انصافا خدمات خوبی را به محرومین ارائه کرده است و همواره در جهت تقویت ارزشهای انقلاب اسلامی قدم برداشته است .

قائم مقام کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان جنوبی در ابتدای این مراسم گفت: تعداد 5 مجتمع های فرهنگی، تربیتی در سطح استان در شهرستانهای نهبندان، سربیشه و بیرجند دایر است و خدمات فرهنگی به دانش آموزان ارائه می کند.

محمد حسین عنایتی فر بیان داشت: این مجتمع فرهنگی، تربیتی در مساحت هزار متر مربع و دو طبقه احداث شده است و به 90 دانش آموز تحت حمایت خدمات فرهنگی ارائه خواهد کرد.