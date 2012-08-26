سران جنبش عدم تعهد با هدف همگرایی بین المللی به تهران آمدند

به گزارش خبرنگارمهر ، محمد حسین فرهنگی امروز یکشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: زمان تاثیرپذیری کشورهای جهان از استعمارگران به سر رسیده است و با همگرایی بین المللی، دو قطبیتی جهان را از بین خواهیم برد.



وی ادامه داد: سیاست های اخیر کشورها در عرصه های مختلف و حمایت از ایران در زمینه فعالیت های هسته ای با اهداف صلح آمیز بر این امر دلالت دارد.



نماینده مردم تبریز در مجلس تصریح کرد: خروج از تحمیل های سیاسی و یکجانبه گرایانه کشورهای استعماری و همچنین خروج از تحریم ها از جمله موضوعات اصلی اجلاس سران عدم تعهد به ریاست ایران است.



فرهنگی به تاثیرگذاری های فرهنگی ، علمی و سیاسی ایران در منطقه اشاره کرد و گفت: نقش و جایگاه ایران در منطقه بدون انکار است و با شروع اجلاس سران عدم تعهد ، ایران در مرکز اتخاذ تصمیمات جهانی قرار خواهد گرفت.



محمد حسین فرهنگی با اشاره به نقش ایران برای ایجاد جهان بدون تنش تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران همواره الگوی کشورهای مستعمره برای برون رفت از تسلط استعمارگران بوده است.