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۵ شهریور ۱۳۹۱، ۱۴:۰۵

فرهنگی در گفتگو با مهر:

سران جنبش عدم تعهد با هدف همگرایی بین المللی به تهران آمدند

سران جنبش عدم تعهد با هدف همگرایی بین المللی به تهران آمدند

تبریز - خبرگزاری مهر: عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: جهان دو قطبی دیگر معنی ندارد و سران جنبش عدم تعهد با هدف همگرایی بین المللی به تهران آمدند.

به گزارش خبرنگارمهر ، محمد حسین فرهنگی امروز یکشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: زمان تاثیرپذیری کشورهای جهان از استعمارگران به سر رسیده است و با همگرایی بین المللی، دو قطبیتی جهان را از بین خواهیم برد.

وی ادامه داد: سیاست های اخیر کشورها در عرصه های مختلف و حمایت از ایران در زمینه فعالیت های هسته ای با اهداف صلح آمیز بر این امر  دلالت دارد.

نماینده مردم تبریز در مجلس تصریح کرد: خروج از تحمیل های سیاسی و یکجانبه گرایانه کشورهای استعماری و همچنین خروج از تحریم ها از جمله موضوعات اصلی اجلاس سران عدم تعهد به ریاست ایران است.

فرهنگی به تاثیرگذاری های فرهنگی ، علمی و سیاسی ایران در منطقه اشاره کرد و گفت: نقش و جایگاه ایران در منطقه بدون انکار است و با شروع اجلاس سران عدم تعهد ، ایران در مرکز اتخاذ تصمیمات جهانی قرار خواهد گرفت.

محمد حسین فرهنگی با اشاره به نقش ایران برای ایجاد جهان بدون تنش تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران همواره الگوی کشورهای مستعمره برای برون رفت از تسلط استعمارگران بوده است.

کد مطلب 1680965

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