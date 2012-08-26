لزوم اطلاع رسانی درباره خدمات ارزشمند دولت/هفته دولت بهترین فرصت تبیین دستاوردها

حجت الاسلام سیدعباس مسعودی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص هفته دولت بر ضرورت اطلاع رسانی خدمات بی شائبه و ارزشمند دولت تاکید کرد و گفت: دولت نهم و دهم یکی از پرکارترین دولت های این نظام بوده است.

وی افزود: در دولت نهم و دهم خدمات بسیار زیادی در حوزه های مختلف عمرانی، نظامی، اجتماعی، اقتصادی، علمی، بهداشتی و فرهنگی با هدف توسعه همه جانبه کشور انجام شده که ضرورت دارد این خدمات ارزشمند به طور دقیق به اطلاع آحاد مردم برسد.

وی تصریح کرد: هفته دولت بهترین زمان برای تبیین دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی برای آحاد مردم به خصوص قشر جوان و نوجوان است و مسئولان باید از این فرصت و با ارتباط بیشتر با مردم و شرکت در اجتماعات مردمی نسبت به انجام این مهم اقدام نمایند.

آگاهی از خدمات دولت زمینه مشارکت بیشتر مردم با نظام را فراهم می کند

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان البرز اظهار داشت: خدماتی که همه دولت ها به خصوص دولت های نهم و دهم در همه امور انجام داده اند بسیار چشمگیر، و توسعه همه جانبه کشور را در بر داشته است و باید مردم را از این همه خدمت مطلع نمود تا سطح امیدواری مردم ارتقاء یافته و زمینه همیاری و مشارکت آنان با نظام بیش از پیش فراهم گردد.

مسعودی با اشاره به قدرت والای مردمی در نظام اسلامی گفت: دولت با همیاری مردم میتواند گامهای بلند تر و مؤثر تری برای پیشرفت کشور بردارد چنانچه در بسیاری از امور از جمله ساخت مدرسه، مسجد، بیمارستان و ... با کمک خیرین کارهای بسیار خوبی انجام شده و می شود.

وی در ادامه با بهره گیری از کلام مقام معظم رهبری( مد ظله العالی) در خصوص اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: سخن و دیدگاه رهبری نظام، نشان از دور اندیشی و تدبیر معظم له در همه امور از جمله مسائل اقتصادی است که باید به طور ویژه مورد توجه مسئولان و حتی مردم قرار گیرد تا با بهره گیری از منویات و نقطه نظرات ایشان انشاء الله این بار نیز همانند قبل بتوانیم نقشه های شوم دشمن را نقش برآب کرده و عظمت و عزت اسلام و مسلمانان را بار دیگر به منصه ظهور بگذاریم.