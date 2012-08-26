به گزارش خبرگزاری مهر، مجید نامجو با تاکید بر اینکه در موقعیت ایجاد شده اجلاس غیرمتعهدها هیچ فرصتی را از دست نخواهیم داد خاطر نشان کرد: وزارت نیرو در اجلاس پیش رو ملاقات های دوجانبه ای را برنامه ریزی کرده و مذاکراتی را به عنوان رئیس کمیسیون مشترک یا به عنوان وزیر استقبال کننده از برخی سران کشورها تدارک خواهد دید که انشاالله مفید خواهد بود.

وزیر نیرو، تاکید کرد: حضور نمایندگان کشورهای عضو جنبش غیرمتعهدها و سران برخی کشورها در تهران، فرصت مناسبی است تا روابطمان را گسترش دهیم.

نامجو تصریح کرد: باید از فرصت حضور کشورهای عضو جنبش غیرمتعهدها در تهران استفاده شود تا تفاهم نامه های خوبی به امضا برسد و زمینه های انعقاد قراردادهای جدید فراهم شود.

وی با تاکید بر اینکه در موقعیت ایجاد شده هیچ فرصتی را از دست نخواهیم داد خاطر نشان کرد: پروژه های بسیاری را با کشورهای جهان دنبال می کنیم اما در این اجلاس پروژه نیروگاه برق آبی تاجیکستان را از رئیس جمهور کشور مربوطه پیگیری خواهیم کرد و نیروگاه هایی را در آمریکای جنوبی برنامه ریزی کردیم و در حال انجام است که مذاکرات حاشیه این اجلاس می تواند روند عملیاتی آن را سرعت ببخشد.

وزیر نیرو افزود: همچنین ساخت نیروگاه در عراق و سوریه در دستور کار است که مذاکرات این اجلاس به آن سرعت خواهد بخشید.