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۵ شهریور ۱۳۹۱، ۱۴:۰۴

بهسازی و توسعه شبکه معابر شهر رویدر افتتاح شد

بهسازی و توسعه شبکه معابر شهر رویدر افتتاح شد

بندرخمیر - خبرگزاری مهر: در چهارمین روز از هفته دولت بهسازی و توسعه شبکه معابر شهر رویدر با حضور مشاور عالی استاندار، فرماندار و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی افتتاح و تقدیم مردم این شهر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بهسازی و توسعه شبکه معابر شهر رویدر که شامل فاز اول امام خمینی(ره)، بلوار ورزش و خیابان آزادی می باشد به بهره برداری رسید.

خیابان آزادی به طول 600 متر و خیابان امام خمینی(ره) به طول 700 متر و عرض 14متر و بلوار ورزش به طول 600 متر است.

اعتبار این سه طرح به ترتیب دو میلیارد و 600 میلیون ریال و دو میلیارد و 400 میلیون ریال و دو میلیارد و 700 میلیون ریال است.

بهره برداری از این پروژه ها موجب تسهیل بار ترافیکی در سطح شهر و دسترسی راحت تر مردم به مرکزشهر و همچنین شهر رویدر و موجب دسترسی مردم به مسئولین شهرستان خمیر می شود.

کد مطلب 1680977

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