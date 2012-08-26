بهسازی و توسعه شبکه معابر شهر رویدر افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، بهسازی و توسعه شبکه معابر شهر رویدر که شامل فاز اول امام خمینی(ره)، بلوار ورزش و خیابان آزادی می باشد به بهره برداری رسید.

خیابان آزادی به طول 600 متر و خیابان امام خمینی(ره) به طول 700 متر و عرض 14متر و بلوار ورزش به طول 600 متر است.

اعتبار این سه طرح به ترتیب دو میلیارد و 600 میلیون ریال و دو میلیارد و 400 میلیون ریال و دو میلیارد و 700 میلیون ریال است.

بهره برداری از این پروژه ها موجب تسهیل بار ترافیکی در سطح شهر و دسترسی راحت تر مردم به مرکزشهر و همچنین شهر رویدر و موجب دسترسی مردم به مسئولین شهرستان خمیر می شود.