آخرین وضعیت میدانی سوریه / فاروق الشرع رسانه های ضد سوری را غافلگیر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، تلویزیون سوریه از حمله نیروهای ارتش به تجمع تروریستها در نزدیک میدان التنانیر در اطراف منطقه الجدیده حلب خبر داد که طی شماری از آنها کشته و زخمی شدند.



خبر دیگر اینکه منابع سوری اعلام کردند 17 تروریست در عملیات ارتش سوریه در دیرالزور کشته شدند، همچنین پنج نفر از خطرناک ترین تروریستهای دیرالزور در چنگ نیروهای ارتش گرفتار شدند.

نیروهای مسلح در دیرالزور، با یک گروه تروریستی مسلح در محله دیرالعتیق که به ایجاد رعب و وحشت در میان شهروندان و تخریب دست می زدند، درگیر شدند، نیروهای مسلح همچنین آشیانه تروریستها در خیابان الوادی در محله الجوره را کشف و طی آن یک تروریست به نام یوسف دروج را کشتند و پنج نفر دیگر را به همراه سلاحهایشان دستگیر کردند.



نیروهای مسلح سوریه همچنین با تروریستهای مسلحی که سوار بر یک مینی بوس بودند، درگیر شدند و تلفات سنگینی به آنها وارد کردند.



به گفته یک منبع رسمی، در این درگیری، 13 تروریست کشته و خودروی حامل آنها نیز منهدم شد.



همچنین سه تروریست که سوار بر یک خودرو در شهر دیرالزور تردد می کردند، در عملیات نیروهای مسلح سوریه کشته شدند، از آنها مقادیری وجه نقد به دست آمد.



همچنین در میدان غسان عبود دیرالزور، با دو تروریستی که سوار بر خودروهای مجهز به تیربار بودند، درگیر شدند که طی آن دو تروریست کشته و خودروهای آنها نیز منهدم شد.



تلفات گروههای تروریستی در حومه درعا



خبر دیگر اینکه نیروهای ارتش سوریه به تعقیب باندهای تروریستی در منطقه وادی الیرموک پرداختند، این گروهها به اقداماتی همچون حمله به شهروندان و تخریب دست می زدند.



به گزارش سانا، عملیات پاکسازی این منطقه به کشته شدن تعداد زیادی تروریست مزدور و ضبط مقادیر فراوانی انواع سلاح، گذرنامه و بی سیم منجر شد.



همچنین نیروهای مسلح در بصری الشام در حومه درعا، توانستند با گرفتار کردن یک گروه تروریستی در کمین، تعدادی از اعضای آن را به هلاکت برسانند، از آنها انواع سلاحها از جمله قناصه به دست آمد.



از سوی دیگر، نیروهای مسلح سوریه با یورش به مرکز تجمع تروریستهایی که به تخریب و حمله به شهروندان در منطقه الیادوده در حومه درعا دست می زدند، شماری از آنها را کشتند و برخی دیگر را زخمی کردند.

در منطقه الحصن در حمص هم تعدادی از تروریستهای مسلح در عملیات نیروهای ارتش کشته و زخمی شدند.



فاروق الشرع رسانه های ضد سوری را غافلگیر کرد



در حالی که رسانه های ضد سوری از جمله العربیه مدعی جدایی فاروق الشرع معاون رئیس جمهوری سوریه و فرار وی شده بودند، امروز شبکه عربی اسکای نیوز که با العربیه همسو است، اعلام کرد فاروق الشرع که گفته می شود از نظام سوریه جدا شده است، امروز در دمشق در مقابل دوربینهای تلویزیونی ظاهر شد.