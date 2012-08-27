افغانستان گزارش های ضد و نقیض درباره "بدرالدین حقانی" را رد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتد پرس، با وجود آنکه طالبان مدعی زنده بودن پسر بنیانگذار شبکه تروریستی حقانی شد، سازمان اطلاعاتی افغانستان روز یکشنبه کشته شدن "بدرالدین حقانی" در حمله هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا در پاکستان را تایید کرد.

"شفیق الله تحریری" سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان بدون اشاره به جزئیات کشته شدن حقانی تاکید کرد: بدرالدین حقانی هفته گذشته کشته شده است.

این اظهارات درحالیست که "ذبیح الله مجاهد" سخنگوی طالبان در نامه ای که به خبرگزاری ها ارسال شد، اعلام کرد: برخی از رسانه ها گزارش دادند حقانی کشته شده است اما این شایعه درست نیست.

از سوی دیگر پاکستان تحقیقات خود را درباره صحت خبر کشته شدن پسر بنیانگذار شبکه تروریستی حقانی را که در عملیات ترور و آدم ربایی شخصیت های مهم در افغانستان نقش به سزایی داشته است، آغاز کرده است.

بدرالدین حقانی فرزند سوم جلال الدین حقانی، بنیانگذار این شبکه تروریستی و یکی از دو چهره اصلی گروه حقانی است که پیچیده ترین عملیات انتحاری، بمب گذاری و ترور را در افغانستان طراحی کرده است.

اگرچه در حال حاضر سراج الدین حقانی فرزند ارشد جلال الدین حقانی رهبری این گروه را به عهده دارد، اما گفته می شود که بدرالدین حقانی فعال ‌ترین عضو این گروه بوده است.

گروه حقانی در سال‌های اخیر، بزرگترین عمیات را در افغانستان علیه ناتو و آمریکا رهبری کرده است.

بدرالدین حقانی در جمع آوری پول، رهبری عملیات و اداره فرماندهان گروه حقانی نقش قابل توجهی را ایفا کرده است.

حمله به هتل اینترکنتیننتال کابل، در ماه ژوئن ۲۰۱۱، حمله به سفارت آمریکا در کابل در ماه سپتامبر ۲۰۱۱ و همچنین حمله همزمان به چند هدف مهم در شهر کابل در سال ۲۰۱۲ از اقداماتی است که گروه حقانی مسئولیت آنها را به عهده گرفته و مقام های ناتو و افغان نیز گفته اند که این حملات کار گروه حقانی بوده است.