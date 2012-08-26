جبران عقب ماندگی قم نیازمند جهاد ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد دلبری ظهر یکشنبه در نشستی خبری که در محل برگزاری نمایشگاه جلوه های خدمت ماندگار در جمع خبرنگاران با اشاره به کمبود امکانات در قم افزود: استان قم یک کلان شهر فقیر است که از نظر امکانات در حد پایینی قرار دارد و جبران عقب ماندگی های آن نیازمند جهاد و عزمی ملی است.

وی تصریح کرد: حل مشکلات قم باید با نگاه ویژه دولتمردان و سران سه قوه و همراهی و همدلی همه جانبه صورت بگیرد.

شهردار قم ادامه داد: انجام امور در سایه همدلی و همفکری از موازی کاری پیشگیری و از هدر رفت بودجه و سرمایه جلوگیری می شود.

دلبری با بیان اینکه طی دولت نهم و دهم عنایات ویژه ای به قم شده است اظهار داشت: قم یک شهر با ابعاد فراملی است و باید خدمات شایسته ای در این شهر ارائه شود.

وی ابراز کرد: با توجه به امکانات شهر قم، خدمات ارائه شده و دستاوردهای حاصل شده در قم مطلوب و موثر بوده است اما نیاز فراملی قم را تامین نمی کند.

شهردار قم بیان کرد: اگر چه قم استانی تک شهری است اما باید توجه داشته باشیم که وجود ظرفیت های عظیم در این شهر نظیر حرم مطهر حضرت معصومه (س) و مسجد جمکران، بزرگترین حوزه علمیه جهان بر اهمیت آن می افزاید و باور داریم که قم به عنوان ام القرای جهان اسلام می تواند ایفای نقش کند.

دلبری اضافه کرد: بنابراین قم با وجود این همه ظرفیت می تواند در زمینه فکری، فرهنگی و مدیریتی به جهان الگو بدهد.

وی با اشاره به برگزاری نمایشگاه جلوه های خدمت ماندگار گفت: باید با همدلی و همراهی بین دولت و شهرداری ها نقطه به نقطه قم به جایگاه دستاوردهای انقلاب تبدیل شود و همه جا و همه وقت خدمت به مردم متبلور باشد و محدود به این نمایشگاه نشود.

شهردار قم با اعلام اینکه جمعیت سرانه قم نسبت به جمعیت ساکن آن دو میلیون نفر است که باید به آنها خدمات ویژه ارائه بشود.

دلبری با ابراز اینکه قم میزبان بیش از صد کشور جهان است افزود: خدماتی که در قم ارائه می شود باید در سطحی وسیع و با برد بین المللی باشد.

وی قم را متراکم از کمبودها دانست و تاکید کرد: انجام کار بزرگ نیازمند اراده و امکانات بزرگ است و این در حالی است که بودجه قم برای این مهم کفایت نمی کند.

شهردار قم در پایان سخنان خود با اشاره به روند عملیات اجرایی منوریل گفت: فاز یک منوریل تا پایان دولت دهم به اتمام می رسد.