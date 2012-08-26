مسابقات کورس اسب دوانی تابستانه در یاسوج خاتمه یافت

به گزارش خبرنگار مهر، در این مسابقات 30 سوارکار مرد و زن از استانهای فارس، کهگیلویه وبویراحمد و خوزستان در پیست سوارکاری یاسوج به رقابت پرداختند.

این مسابقات در دو گروه اسب های عرب و محلی برگزار شد و طی آن در گروه اسب عرب، "نوید زهرایی" از گچساران با اسب "شاهپور" به مقام اول دست یافت.

در این گروه "جواد وکیلی" با اسب "قهرمان" از یاسوج دوم و "مسلم عباسی" با اسب "زلتان" از گچساران سوم شد.

در گروه اسب های محلی هم "محمدرضا بادانی" از مرودشت با اسب "شورش"، "بنفشه روستایی" از یاسوج با اسب "قهرمان" و "سید سمانه حسنی" با اسب "چالاک" از یاسوج سوم شدند.