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۵ شهریور ۱۳۹۱، ۱۴:۱۸

با معرفی برترینها/

مسابقات کورس اسب دوانی تابستانه در یاسوج خاتمه یافت

مسابقات کورس اسب دوانی تابستانه در یاسوج خاتمه یافت

یاسوج – خبرگزاری مهر: مسابقات کورس اسب دوانی تابستانه با معرفی نفرات برتر در یاسوج خاتمه یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مسابقات 30 سوارکار مرد و زن از استانهای فارس، کهگیلویه وبویراحمد و خوزستان در پیست سوارکاری یاسوج به رقابت پرداختند.

این مسابقات در دو گروه اسب های عرب و محلی برگزار شد و طی آن در گروه اسب عرب، "نوید زهرایی" از گچساران با اسب "شاهپور" به مقام اول دست یافت.

در این گروه "جواد وکیلی" با اسب "قهرمان" از یاسوج دوم و "مسلم عباسی" با اسب "زلتان" از گچساران سوم شد.

در گروه اسب های محلی هم "محمدرضا بادانی" از مرودشت با اسب "شورش"، "بنفشه روستایی" از یاسوج با اسب "قهرمان" و "سید سمانه حسنی" با اسب "چالاک" از یاسوج سوم شدند.

کد مطلب 1680990

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