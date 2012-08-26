طرح توسعه و بازسازی شبکه توزیع آب شهر جاسک افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین خادمی ظهر یکشنبه در این مراسم با اشاره به اینکه بخش اعظمی از این طرح شامل توسعه شبکه است، گفت: بهره برداری از این پروژه با اعتباری بالغ بر هزار و 400 میلیون ریال انجام گرفته و شامل توسعه و بازسازی شبکه محلات مختلف شهر جاسک به طول پنج کیلومتر است.

خادمی در خصوص منابع آبی این شهر اظهار داشت: منابع تولید آب شرب مورد نیاز این شهر از شش حلقه چاه واقع در دشت جگین با خط انتقالی به طول 10 کیلومتر تامین می شود که حجم آب تولیدی این چاهها 90 لیتر در ثانیه است.

وی با اشاره به اینکه متوسط مصرف آب این شهر شش هزار متر مکعب در روز (متغیر) است، میزان هدر رفت آب در چهار ماهه اول امسال نسبت به سال گذشته را با دو و نیم درصد کاهش اعلام کرد و افزود: خوشبختانه در حال حاضر این شهر با کمبود آب مواجه نیست.

مدیرعامل آبفای هرمزگان همچنین به بهره برداری از یک حلقه چاه به منظور تامین آب شهر جاسک اشاره کرد و گفت: این پروژه با اعتبار سه هزار میلیون ریال اجرا که با بهره برداری از آن 30 لیتر در ثانیه به میزان آب تولیدی اضافه شده است.

خادمی افزود: هم اکنون این شهر با شش روستای حومه، نزدیک به سه هزار و 100 مشترک دارد که جمعیتی بالغ بر 15 هزار نفر را تشکیل می دهند.