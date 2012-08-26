لبنان به عنوان هفتم دست یافت

به گزارش خبرنگار مهر، روز پایانی بیست و دومین دوره مسابقات بسکتبال قهرمانی جوانان آسیا و انتخابی جهان امروز یکشنبه در اولانباتور مغولستان آغاز شد. در نخستین دیدار این روز از رقابتها دو تیم لبنان و عربستان سعودی برای تعیین تیم هفتم مسابقات به مصاف هم رفتند که طی آن لبنان با نتیجه 89 بر 78 صاحب برتری شد و عنوان هفتم را از آن خود کرد. عربستان هم با قبول این شکست به جایگاه هشتم بسنده کرد.
لبنان در دوره پیشین رقابتهای بسکتبال قهرمانی جوانان آسیا هم به عنوان هفتم دست یافته بود و عربستان در جایگاه پانزدهم ایستاده بود.
بیست و دومین دوره مسابقات بسکتبال قهرمانی جوانان آسیا امروز یکشنبه با برگزاری سه دیدار دیگر به پایان میرسد. برنامه این دیدارها به شرح زیر است:
مرحله نهایی
* کره جنوبی - چین
مرحله رده بندی
* ژاپن - ایران
دیدار رده بندی تیم پنجم
* فیلیپین - چین تایپه
