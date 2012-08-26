۵ شهریور ۱۳۹۱، ۱۴:۲۹

بسکتبال جوانان آسیا/

لبنان به عنوان هفتم دست یافت

تیم بسکتبال لبنان در مصاف با عربستان با یازده اختلاف امتیاز پیروز شد و به عنوان هفتم رقابت‎های قهرمانی جوانان آسیا و انتخابی جهان دست یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، روز پایانی بیست و دومین دوره مسابقات بسکتبال قهرمانی جوانان آسیا و انتخابی جهان امروز یکشنبه در اولانباتور مغولستان آغاز شد. در نخستین دیدار این روز از رقابت‎ها دو تیم لبنان و عربستان سعودی برای تعیین تیم هفتم مسابقات به مصاف هم رفتند که طی آن لبنان با نتیجه 89 بر 78 صاحب برتری شد و عنوان هفتم را از آن خود کرد. عربستان هم با قبول این شکست به جایگاه هشتم بسنده کرد.

لبنان در دوره پیشین رقابت‎های بسکتبال قهرمانی جوانان آسیا هم به عنوان هفتم دست یافته بود و عربستان در جایگاه پانزدهم ایستاده بود. 

بیست و دومین دوره مسابقات بسکتبال قهرمانی جوانان آسیا امروز یکشنبه با برگزاری سه دیدار دیگر به پایان می‎رسد. برنامه این دیدارها به شرح زیر است:

مرحله نهایی
* کره جنوبی - چین

مرحله رده بندی
* ژاپن -  ایران

دیدار رده بندی تیم پنجم
* فیلیپین - چین تایپه

