اشعار شاعران ایرانی به میهمانان اجلاس غیر متعهدها خوشامد می گوید

به گزارش خبرگزاری مهر،محمد جواد شوشتری با بیان اینکه شهر تهران آماده استقبال از مهمانان جنبش غیر متعهدها است، در تشریح اقدامات سازمان زیباسازی برای فضای شهر در برگزاری اجلاس سران جنبش غیرمتعهد ها گفت: به منظور انتقال فرهنگ دینی و اشتراکات مذهبی نقاشی دیواری در محورهای مختلف شهر تهران به تصویر کشیده شده است. همچنین نمادهای صلح، انرژی هسته ای و خلیج فارس به شکل سازه های موقت شهری در نقاط پرتردد شهری به نمایش گذاشته شده است.

با بیان اینکه پرچم 120 کشور در ورودی شهر تهران و در مسیری که میهمانان اجلاس وارد تهران می شوند، نصب شده است، گفت: علاوه بر اقدامات انجام شده، بیشتر پل های شهر تهران و تمامی پل هایی که در مسیر ورود میهمانان خارجی از فرودگاه امام (ره) تا ساختمان اجلاس قرار دارند، نورپردازی شده است.

وی با بیان اینکه نورپردازی فضاهای عمومی در شهر تهران بر اساس آخرین متد روز دنیا انجام شده است، افزود: پل تقاطع شهید چمران و همت، پل تقاطع شهید چمران و یادگار امام، پل های مسیر حرم مطهر،ورودی تونل توحید و ... با جدیدترین تکنولوژی، نورپردازی شده است.

وی با اشاره به اینکه شعار اجلاس سران کشورهای غیرمتعهد‌ها «صلح پایدار در سایه مدیریت مشترک جهانی» است، اظهار کرد: در این راستا آیات مرتبط با این شعار همچون «وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِیعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ» در بیشتر فضاهای تبلیغات‌شهری نصب شده است.

شوشتری با اشاره به ویژگی تبلیغات اکران شده در شهر تهران در این دوره از اجلاس گفت: از جمله ابتکارات به کار رفته در تبلیغات فرهنگی، استفاده از اشعار شاعران بزرگ کشور همچون حافظ، سعدی و فردوسی به دو زبان فارسی و انگلیسی است.

وی در ادامه به انجام هزار متر مربع نقاشی دیواری در طول مسیر اشاره و بیان کرد: این نقاشی ها با مضامین مختلف از جمله امام(ره)، رهبری، انرژی صلح آمیز و ... بوده است.

مدیرعامل سازمان زیباسازی با بیان اینکه تمامی بیلبوردهای شهری در طول برگزاری اجلاس در خدمت آن قرار خواهد گرفت،تصریح کرد: تلویزیون های شهری نیز به مهمانان به زبان های مختلف خوشامد گویی خواهند کرد.

به گفته دکتر شوشتری، تمامی ادارات زیباسازی مناطق 22گانه شهرداری به عنوان بازوهای اجرایی سازمان زیباسازی، در زمان برگزاری اجلاس گزارش لحظه به لحظه از وضعیت فضای شهری ارائه می دهند و در صورت به وجود آمدن مشکل، نسبت به رفع آن اقدام خواهد شد.