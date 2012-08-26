هفتمین دوره جایزه کتاب سال شعر «خبرنگاران» فراخوان داد

به گزارش خبرگزاری مهر، این دوره از جایزه کتاب سال شعر خبرنگاران با دبیری علیرضا بهرامی، از شاعران و ناشرانی که در سال 1390 مجموعه شعر منتشر کرده‌اند دعوت کرده است تا در این دوره از این جایزه شرکت کنند.

این آثار باید همگی در سال 1390 منتشر و این تاریخ در شناسنامه کتاب ذکر شده باشد همچنین چاپ اول کتاب باید به زبان فارسی در ایران منتشر شده باشد و کتاب نیز از نوع برگزیده شعرها یا مجموعه‌های گروهی نباشد.

علاقه‌مندان به شرکت در این جایزه باید پنج نسخه از اثر خود را تا پایان مهرماه 1391 به نشانی تهران، صندوق پستی 3496 – 16765، دبیرخانه‌ جایزه‌ کتاب سال شعر خبرنگاران ارسال کنند.

در بخش ویژه نیز که برای کشف استعدادهای شعری برگزار می‌شود، آن دسته از شاعرانی که تاکنون کتاب منتشر نکرده‌اند، می‌توانند آثار خود را از طریق نشانی پست الکترونیکی sherekhabarnegar@gmail.com ارسال کنند.

در این بخش نیز شرکت‌کنندگان در این بخش نباید تاکنون (چه در سال‌های گذشته و چه در سال جاری) کتاب منتشر کرده یا برای انتشار به ناشری سپرده باشند.همچنین این شعرها باید به زبان فارسی و تعداد آنها نیز بین ‌40 تا ‌50 قطعه بوده و در صورت نرسیدن به این تعداد، لازم است تعداد صفحه‌های مجموعه شعرها بین 80 تا ‌100 صفحه باشد.

علاقه‌مندان فرصت دارند تا پایان مهرماه 1391 شعرهای خود را به نشانی پست الکترونیکی جایزه بفرستند.