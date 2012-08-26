آماده باش کامل ناوگان تاکسیرانی در زمان برگزاری اجلاس سران کشورهای غیر متعهد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد احمدی بافنده با بیان این مطلب اظهار کرد: تهیه نقشه دو زبانه با مشخص کردن مسیرهای حمل و نقل عمومی، پایانه های تاکسیرانی، اماکن تاریخی، دیدنی و تفرجگاه های شهر صورت گرفته است که این نقشه ها در اختیار فرودگاه های تهران، تاکسی های فرودگاهی و تلفنی قرار خواهد گرفت تا راهنمای مناسبی باشد برای میهمانان اجلاس سران کشورهای غیر متعهد.

وی افزود:همچنین هماهنگی های لازم با شرکت های تاکسیرانی صورت گرفته است تا اپراتورهای مسلط به زبان های خارجی در این ایام پاسخگو مراجعه کننده گان باشند و مهمانان خارجی بتوانند به راحتی از خدمات رسانی تاکسیرانی بهره مند شوند.

مدیر عامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران اظهار کرد: همچنین با مرکز اقامت مهمانان این اجلاس اعم از هتل ها هماهنگی های لازم صورت گرفته است تا چنانچه نیازمند سرویس دهی باشند به سرعت بتوانند از خدمات رسانی تاکسیرانی بهره مند شوند.

وی تاکید کرد: تاکسی های فرودگاه مهرآباد و امام خمینی (ره) نیز در آماده باش کامل هستند و تاکید شده که رانندگان مسلط به زبان های خارجی در اولویت خدمات رسانی به میهمانان قرار گیرند.

بافنده افزود: در مجموع در ایام برگزاری اجلاس ناوگان تاکسیرانی در آماده باش کامل خواهد بود و با تمام ظرفیت و توان خدمات رسانی خواهد کرد.