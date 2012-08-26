نصب 50 تردد شمار در جاده های یزد/ پلیس آماده کنترل جاده های استان است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا بشیری ظهر یکشنبه در جمع اصحاب رسانه استان با اشاره به کاهش آمار تصادفات جاده ای استان اظهار داشت: یزد با کاهش 34 درصدی تلفات جاده ای استان طی سالجاری در حال حاضر رتبه نخست کاهش تلفات جاده ای را در سطح کشور به دست آورده است.

وی ادامه داد: در بروز حوادث جاده ای، نقش راننده خودرو در 70 درصد تلفات نقش مستقیم دارد که ناشی از خواب آلودگی و خستگی، سرعت و سبقت غیرمجاز و استفاده از وسایلی نظیر تلفن همراه است.

وی همچنین با اشاره به آغاز دور دوم سفرهای تابستانی گفت: تمهیدات لازم برای ارائه امکانات به مسافران در دور دوم سفرهای استانی انجام شده است.

وی ادامه داد: نیروهای انسانی،‌ تجهیزات و تمامی امکانات فراهم شده است تا به مسافران ارائه شود.

این مسئول با اشاره به پایان ماه مبارک رمضان و آغاز مجدد سفرهای تابستانی تأکید کرد: فروش اینترنتی بلیت اتوبوس و هماهنگی برای فروش بلیت اتوبوس در سطح شهر نیز فراهم شده است.

وی افزود: براساس تمهیدات اندیشیده شده و همچنین هماهنگی‌ های انجام شده با دستگاه‌ هایی چون پلیس راه، هلال احمر، اورژانس، اداره کل راه و شهرسازی و شهرداری تمامی تمهیدات لازم به منظور افزایش سطح ایمنی سفرها نیز اندیشیده شده است.

وی از فعالیت بیش از 18هزار نفر راننده در بخش حمل و نقل جاده ای استان خبر داد و افزود: در این زمینه 14هزار دستگاه کامیون توسط بخش خصوصی در شرکت های باربری تحت نظارت سازمان فعالیت می کنند.

وی با اشاره به نقش رانندگان خودروهای عمومی و ناوگان باربری در حوادث جاده ای تصریح کرد: ساعت مجازی که برای رانندگان اتوبوس به منظور رانندگی در نظر گرفته شده است 8 ساعت می باشد که ضرورت دارد نیروهای پلیس و پاسگاه های انتظامی در جاده ها بر این روند نظارت کافی داشته باشند.

آمادگی پلیس برای کنترل جاده ها/به شدت با متخلفین برخورد می شود



رییس پلیس‌ راه استان هم در این نشست با اشاره به آمادگی کامل پلیس برای کنترل و مراقبت در جاده های استان گفت: پلیس با هماهنگی و همکاری تمام دستگاه ها از جمله راهداری، اورژانس، هلال احمر، امداد خودرو در آمادگی کامل به سر می برد تا از بروز تصادفات و تلفات جلوگیری کند.

سرهنگ سیدحسن حسینی افزود: پلیس راهور برای سفرهای تابستانی دو طرح را به مرحله اجرا گذاشت که طرح مرحله دوم نیز از 10 روز گذشته آغاز شده است.

وی ادامه داد: مرحله دوم طرح از 25 مرداد ماه آغاز شده و تا یکم مهرماه ادامه دارد که با همکاری پایگاه های اورژانس، هلال احمر، سازمان حمل و نقل و پایانه ها ، اداره راه و شهرسازی و واحدهای امداد خودرو اجرا می شود.

وی با بیان اینکه در این مرحله از اجرای طرح از 80 هزار نیروی پلیس کمک گرفته شده است تصریح کرد: سبقت غیرمجاز از خط ممتد میان جاده و سرعت بالا یکی از عوامل مهم در وقوع تصادفات است که همکاران ما در جاده ها به شدت با متخلفین برخورد می کنند.

وی به توقیف بیش از 700 خودرو در 10 روز گذشته اشاره کرد و گفت: خودروهایی که دو تخلف همزمان داشته باشند توقیف خواهند شد و به مدت 72 ساعت در پارکینگ متوقف می شوند.

وی تعداد تصادفات 10 روز گذشته در جاده های استان را 35 فقره تصادف جرحی برشمرد و گفت: این تعداد تصادف 63 مجروح داشته که به مراکز درمانی منتقل شدند.

حسینی بیشترین نوع تصادفات را واژگونی خودرو اعلام کرد و تصریح کرد: به دلیل خستگی ناشی از رانندگی و نیز عدم استراحت رانندگان شاهد چنین حوادثی هستیم.

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عکس: مسعود ساکی