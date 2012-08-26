طرح آبرسانی به شهر آبدانان بهره برداری شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری استان ایلام ظهر یکشنبه در این آیین گفت: در پی کاهش بارندگی در چند سال اخیر و مواجه شدن مردم آبدانان با مشکل بی آبی و کم آبی، طی برنامه ریزی های صورت گرفته در مدت چهار ماه مشکل آب این شهر مرتفع شد.

داراب بیرنوندی با بیان اینکه برای رفع این مشکل برنامه ریزی های منسجمی صورت پذیرفت، افزود: ساخت سه مخزن بتنی هزار متر مکعبی، حفر و تجهیز یک حلقه چاه و خط انتقال به طول 1.5 کیلومتر از مهمترین اقدامات انجام شده در این زمینه است.

بیرنوندی ادامه داد: برای اجرای این پروژه، 800 میلیون ریال از محل اعتبارات استانی هزینه شده است.

وی در ادامه به بهره برداری از سه پروژه آبفا به مناسبت هفته دولت اشاره کرد و اظهار داشت: به مناسبت فرا رسیدن هفته دولت سه پروژه آب در استان ایلام به بهره برداری رسیده است.