افتتاح مرکز فرهنگی دیجیتالی در گنبدکاووس

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز فرهنگی دیجیتالی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی گنبدکاووس ظهر یکشنبه در چهارمین روز از هفته دولت به بهره برداری رسید. محمد رضا داورزنی رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی گنبدکاووس در حاشیه این مراسم گفت: این مجموعه شامل، مجموعه سازمان یافته از سامانه های برخط مراکز فرهنگی دیجیتالی و اقدامات حمایتی، آموزشی است.

وی استفاده بهینه از فناوری اطلاعات برای تحقق اهداف فرهنگی نظام تحت راهبری و نظارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را از اهداف راه اندازی مرکز فرهنگی دیجیتالی بیان کرد.

تجلیل از کارشناسان برتر معاونت عمرانی استانداری به مناسبت هفته دولت ، از کارشناسان برتر حوزه معاونت عمرانی استانداری گلستان تجلیل شد. همایش هم اندیشی کارکنان حوزه معاونت امور عمرانی استانداری که با محوریت گزارش برنامه های سال 90 وبرنامه های در دست اقدام سال 91 در سالن اجتماعات استانداری برگزارشد. در این همایش مهندس دادبود معاون امور عمرانی استاندار به اقدامات موثر انجام شده در سال 90 و همچنین ارائه رهنمود در خصوص برنامه های در دست اقدام سال 91 حوزه پرداخت. همچنین از 15 نفر به عنوان کارشناسان برتر حوزه عمرانی که در برنامه های سال 90 موفق و فعال بودند تجلیل و هدایایی به رسم یادبود تقدیم شد. کارگاه بررسی قدمت و چگونگی حفر و مرمت قنات های استان

نخستین کارگاه آموزش بررسی قدمت و چگونگی حفر و مرمت قنات های استان صبح روز چهارشنبه 25 مرداد توسط مرکز تحقیقات علوم کشاورزی و منابع طبیعی استان و با همکاری موسسه فرهنگی میرداماد در سالن دکتر غیومیان این مرکز برگزار شد.

در ابتدای این کارگاه، رئیس مرکز تحقیقات علوم کشاورزی و منابع طبیعی استان، ضمن خوشامد به شرکت کنندگان گفت: کارهای تحقیقاتی مربوط به حوزه کشاورزی، سابقه 70 ساله در سرزمین گرگان دارد.



دکتر عباسعلی نوری نیا گفت: یافته های پژوهشی زمانی ارزشمند و کاربردی خواهد بود که ما بتوانیم آنها را جمع آوری و منتشر سازیم.



بازدید دانشجویان مشهد از مراکز تاریخی گلستان

جمعی از دانشجویان دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی از مراکز تاریخی و فرهنگی استان بازدید کردند، این دانشجویان که همگی از دست اندارکاران فصل نامه تاریخ پژوهی دانشگاه هستند از موزه های گرگان از جمله موزه امیر لطیفی و کاخ موزه بازدید و با مردم استان و مشاهیر آن اشنا شدند.

دانشجویان سپس در موسسه فرهنگی میرداماد حضور یافته و با چگونگی فعالیت ها این موسسه آشنا شدند آنها در نشستی با احمد خواجه نژاد قائم مقام موسسه و مدیر مرکز دانشنامه گلستان به تبادل نظر درباره چگونگی همکاری علمی با یکدیگر پرداختند. دانشجویان همچنین عصر این روز از تپه باستانی تورنگ تپه بازدید کردند حضور در ناهارخوران از دیگر برنامه ها بود.

شورای اداری اوقاف گلستان

حجت الاسلام رئوف مدیرکل اوقاف و امور خیریه گلستان در جلسه شورای اداری عنوان کرد : کارمندان اوقاف سعی کنند صحه صدر واخلاق نیکو را سرلوحه کار خود قرار دهند.



مدیر کل اوقاف گلستان افزود : مردم شریف استان ، ما را حافظ و وابسته به اهل بیت می دانند و اخلاق و رفتار ما باید بنحوی در مسیر آن بزرگواران قرار گیرد و ما همکاران باید الگوی صبرو اخلاق نیکو باشیم.



حجت الاسلام رئوف گفت : اخلاق بد، بد است ولی اگر از سوی کارمند باشد خیلی بدتر می شود چون ما مسئول هستیم و باید با اخلاق و رفتار نیکوو صبر با ارباب رجوع برخورد نماییم تا راهنمایی شود.