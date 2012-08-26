انقلاب اسلامی جایگاه زن را در جامعه احیا کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، لیلا زاده باقری به مناسبت روز دختر در جمع تعدادی فعالین حوزه بانوان افزود: به برکت دین مبین اسلام و وجود نظام مقدس جمهوری اسلامی جایگاه انسانی زن مسلمان به الگویی برای جامعه زنان شده است.
وی اظهار داشت: براساس آمارهای ارائه شده، دختران در برخی زمینهها از جمله در عرصه علم و دانش از پسران پیشی گرفتهاند و این از برکت اسلام عزیز، نزدیک شدن به جایگاه واقعی خود و تلاش آنهااست.
زاده باقری بیان کرد: بنای نظام مقدس جمهوری اسلامی بر عدم تبعیض بین جامعه زنان چه شهری، روستائی و عشایری و چه زن و مرد است و عرصه برای تلاش و کوشش، تولید و فعالیت آنان یکسان است.
زاده باقری با بیان اینکه دختران امروز مادران فردای جامعه دینی و ارزشی ما هستند، افزود: پیشرفت و توسعه درهر جامعه متکی به نیروی انسانی آن است و دختران در این رابطه سهمی کمتر از مردان ندارند و براین اساس باید حضور و مشارکت خود را در همه عرصهها به خصوص اشتغال و تولید بیشتر کنند.
مدیرکل امور بانوان، یکی از مهمترین مشکلات جامعه زنان را اشتغال عنوان کرد و گفت: همه تمهیدات لازم در این رابطه از سوی دولتمردان اندیشیده شده وهمه نگاهها به سمت تولید و اشتغال معطوف است.
وی یکی از راههای مهم برای ایجاد اشتغال و تولید به خصوص فارغ التحصیلان دانشگاهها را تشکیل تعاونی دختران و زنان دانست و تاکید کرد: دولت در این رابطه هم آموزشهای لازم را و هم تسهیلات کافی را در اختیار متقاضیان قرار میدهد.
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