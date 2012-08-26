آغاز ساخت 17 پروژه عمرانی تبلیغات اسلامی در بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید نورالله موسوی‌نیا ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با تبریک هفته دولت و گرامیداشت سالروز شهادت شهیدان رجایی و باهنر، اظهار داشت: شهیدان رجایی و باهنر نقش بسیار مهم و ارزشمندی در تثبیت پایه‌های انقلاب اسلامی داشتند.

وی به پروژه‌های هفته دولت سازمان تبلیغات اسلامی استان بوشهر اشاره کرد و افزود: همزمان با هفته دولت عملیات احداث 17 پروژه عمرانی اداره کل تبلیغات اسلامی استان بوشهر در استان بوشهر آغاز می‌شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر اضافه کرد: احداث مرکز قرآنی سراج روستای پهلوان‌کشی تنگستان، مرکز فرهنگی و علوم قرآنی نخل تقی کنگان و مرکز فرهنگی و علوم اسلامی عسلویه کنگان بخشی از پروژه‌هایی است که در هفته دولت اغاز می‌شوند.

وی به دیگر پروژه‌های این اداره کل اشاره کرد و ادامه داد: دارالقرآن خارگ، دارالقرآن وحدتیه دشتستان و نمازخانه اداره تبلیغات اسلامی گناوه نیز از دیگر پروژه‌هایی هستند که تامین اعتبار آنها انجام شده و عملیات احداث آن‌ها در ایام هفته دولت آغاز می‌شود.

حجت‌الاسلام موسوی‌نیا در ادامه بیان داشت: مراسم کلنگ‌زنی خانه‌های عالم مال قاید، جزیره جنوبی و چاه بردی گناوه، چاه گاه و درویشی دشتی، ایلشهر، جتوط، دالکی، فاریاب، کلل و تنگ ارم دشتستان به عنوان طرح‌های این اداره کل در هفته دولت برگزار می‌شود.

وی خاطرنشان ساخت: هر یک از این پروژه ها با 101 متر زیربنا دارای 200 مترمربع مساحت هستند و برای ساخت مجموع آن ها مبلغ 14 میلیارد ریال اعتبار در سال 91 اختصاص یافته است.