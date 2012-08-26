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۵ شهریور ۱۳۹۱، ۱۴:۲۷

موسوی‌نیا خبر داد:

آغاز ساخت 17 پروژه عمرانی تبلیغات اسلامی در بوشهر

آغاز ساخت 17 پروژه عمرانی تبلیغات اسلامی در بوشهر

بوشهر - خبرگزاری مهر: مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر گفت: در هفته دولت امسال عملیات اجرایی احداث 17 پروژه عمرانی تبلیغات اسلامی بوشهر آغاز می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید نورالله موسوی‌نیا ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با تبریک هفته دولت و گرامیداشت سالروز شهادت شهیدان رجایی و باهنر، اظهار داشت: شهیدان رجایی و باهنر نقش بسیار مهم و ارزشمندی در تثبیت پایه‌های انقلاب اسلامی داشتند.   

وی به پروژه‌های هفته دولت سازمان تبلیغات اسلامی استان بوشهر اشاره کرد و افزود: همزمان با هفته دولت عملیات احداث 17 پروژه عمرانی اداره کل تبلیغات اسلامی استان بوشهر در استان بوشهر آغاز می‌شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر اضافه کرد: احداث مرکز قرآنی سراج روستای پهلوان‌کشی تنگستان، مرکز فرهنگی و علوم قرآنی نخل تقی کنگان و مرکز فرهنگی و علوم اسلامی عسلویه کنگان بخشی از پروژه‌هایی است که در هفته دولت اغاز می‌شوند.

وی به دیگر پروژه‌های این اداره کل اشاره کرد و ادامه داد: دارالقرآن خارگ، دارالقرآن وحدتیه دشتستان و نمازخانه اداره تبلیغات اسلامی گناوه نیز از دیگر پروژه‌هایی هستند که تامین اعتبار آنها انجام شده و عملیات احداث آن‌ها در ایام هفته دولت آغاز می‌شود.

حجت‌الاسلام موسوی‌نیا در ادامه بیان داشت: مراسم کلنگ‌زنی خانه‌های عالم مال قاید، جزیره جنوبی و چاه بردی گناوه، چاه گاه و درویشی دشتی، ایلشهر، جتوط، دالکی، فاریاب، کلل و تنگ ارم دشتستان به عنوان طرح‌های این اداره کل در هفته دولت برگزار می‌شود.

وی خاطرنشان ساخت: هر یک از این پروژه ها با 101 متر زیربنا دارای 200 مترمربع مساحت هستند و برای ساخت مجموع آن ها مبلغ 14 میلیارد ریال اعتبار در سال 91 اختصاص یافته است.

کد مطلب 1681015

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