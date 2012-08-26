جواد جمالی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه مطالعات بسیاری به منظور احداث پارکینگ در سطح شهر مبارکه انجام شده است، گفت: مطالعات راهبردی و اساسی احداث 60 پارکینگ در سطح شهر مبارکه انجام شده که از این تعداد، 9 پارکینگ به صورت مشترک با مراکز تجاری و 51 پارکینگ نیز به صورت اختصاصی احداث میشود.
وی از احداث پارکینگ طبقاتی شهید یزدان خبر داد و بیان داشت: این پارکینگ طبقاتی در سه هزار متر زیربنا و پنج طبقه احداث میشود که در مجموع ظرفیت پذیرش 600 خودرو را خواهد داشت.
شهردار مبارکه به مراحل احداث این پارکینگ اشاره کرد و ادامه داد: 90 درصد از آزادسازی این پارکینگ به پایان رسیده و با آغاز مراحل اجرایی، در نیمه دوم سال جاری به بهرهبرداری خواهد رسید.
وی همچنین از احداث پارکینگ طبقاتی انقلاب در ابتدای خیابانهای شهید مصطفی خمینی و شهید آیتا... طالقانی خبر داد و گفت: این پارکینگ نیز در مساحتی بالغ بر دو هزار متر احداث خواهد شد که ظرفیت پذیرش 400 خودرو را دارد.
جمالی افزود: پارکینگ مجموعه بزرگ ولیعصر با ظرفیت 700 خودرو و پارکینگهای مجموعه پیامبر اعظم(ص) نیز با ظرفیت پذیرش 1100 خودرو از جمله طرحهای دیگر شهرداری مبارکه در حوزه پارکینگسازی به شمار میرود.
کاهش بودجه جاری شهرداری مبارکه
شهردار مبارکه در بخش دیگری از صحبتهای خود با اشاره به اینکه یکی از مهمترین اولویتهای شهرداری این شهر در سالهای گذشته، کاهش هزینههای جاری شهرداری بوده، تصریح کرد: در پنج سال گذشته سعی شده است همزمان با افزایش اعتبارات عمرانی، از اعتبارات جاری کاسته شود تا بخش بیشتری از بودجههای شهرداری به حوزه عمران و آبادانی شهر اختصاص یابد.
وی با بیان اینکه قانون به شهرداریها اجازه داده که تا 60 درصد از اعتبارات خود را به بودجههای جاری اختصاص دهند، اضافه کرد: در سال 85 حدود 40 درصد از اعتبارات شهرداری مبارکه به بودجههای جاری اختصاص یافته بود که این رقم در سال 90 به 14 درصد کاهش یافته است.
جمالی تاکید کرد: در بودجه سال 90 شهرداری مبارکه، 86 درصد اعتبارات عمرانی و 14 درصد نیز جاری پیشبینی شده است تا عمران و آبادانی شهر مبارکه سرعت بیشتری به خود بگیرد.
مبارکه رتبه نخست سرانه فضای سبز در کشور
شهردار مبارکه همچنین با تاکید بر اینکه سرانه فضای سبز این شهر به ازای هر شهروند، بیش از استاندارد تعریف شده در کشور است، اظهار داشت: شهر مبارکه با برخورداری از سرانه 43 متر مربعی فضای سبز به ازای هر شهروند، رتبه نخست شهرهای کشور را در این زمینه به خود اختصاص داده است.
وی با اشاره به افزایش قابل ملاحظه وسعت فضای سبز این شهر طی پنج سال گذشته، تصریح کرد: وسعت فضای سبز شهر مبارکه در سال 85 نزدیک به 185 هکتار بود که این میزان در سال جاری به 285 هکتار رسیده است.
جمالی با بیان اینکه مطالعات لازم به منظور افزایش این میزان فضای سبز در شهر مبارکه انجام شده، اضافه کرد: با برنامهریزیهای انجام شده قرار بود تا پایان سال آینده وسعت فضای سبز شهر مبارکه به 500 هکتار برسد که به دلیل بروز خشکسالی در سطح استان، موفق به این اقدام نشدیم.
وی ادامه داد: در صورت پایان خشکسالی، شاهد افزایش فضای سبز شهر مبارکه به 500 هکتار طی دو سال خواهیم بود.
جمعآوری روزانه 50 تن پسماند از شهر مبارکه
جمالی در بخش دیگری از صحبتهای خود به نظافت شهر و جمعآوری و دفع پسماند توسط شهرداری مبارکه اشاره کرد و گفت: جمعآوری تمامی پسماندهای شهری مبارکه مکانیزه است و 70 درصد نظافت معابر و خیابانهای شهر نیز به صورت مکانیزه و با دستگاههای تمام اتوماتیک انجام میگیرد.
وی افزود: روزانه 50 تن پسماند خانگی از سطح شهر مبارکه جمعآوری میشود که تمامی این پسماندها به سایت بازیافت پسماندها و زبالههای شهر اصفهان منتقل میشود.
نظر شما