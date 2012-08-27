سرهنگ محمدرضا مهماندار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با هماهنگی و برگزاری جلسات مشترک پلیس راه و سازمان راهداری تصمیماتی در مورد کاهش تصادفات و تلفات خودروهای سنگین گرفته شد که یکی از این موارد نصب شبرنگ و علائم هشدار دهنده روی بدنه تریلرها و خودروهای سنگین بود.

وی ادامه داد: تمامی تریلرها موظف هستند در محل پایانه ها و پاسگاههای پلیس راه با همکاری سازمان راهداری برچسب های ویژه را نصب کرده تا در تردد های شبانه به علت کمبود نور خودرو، دیده شوند. متاسفانه در برخی از تصادفات خودروهای سنگین رانندگان مدعی می شوند خودرو را ندیده اند.

فرمانده پلیس راه با هشدار به رانندگان این خودروها برای نصب علائم و شبرنگ ها تاکید کرد: با اجرایی شدن این طرح ماموران پلیس راه در جاده ها از تردد خودروهای فاقد شبرنگ و علائم جلوگیری کرده و متخلفان اعمال قانون می شوند.



به گزارش مهر، چندی قبل نیز کامیون ها و تریلرها به نصب و اصلاح سپر به منظور کاهش تلفات در تصادفات ملزم شده بودند.

