طرح اقتصاد مقاومتی عامل افزایش انگیزه برای بالندگی کشور

علی جهانبخشی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص توجه به مبحث پر اهمیت اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: امروز با تلاش مضاعف مردم و مسوولان، وضعیت اقتصادی در زمینه تحقق شعار تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی پویا و بالنده است.

وی بیان کرد: ایران با محوریت ولایت فقیه و تبعیت محض از رهبری برای افزایش اقتدار و عزت خود در دنیا حرکت می کند که برگزاری اجلاس سران غیرمتعهدها در تهران نمونه بارز آن در عرصه سیاسی و دیپلماسی است.

این مسئول با یادآوری اینکه هدف از اقتصاد مقاومتی ریاضتی و در تنگنا و مشکل قرار دادن آسایش مردم نیست، اعلام کرد: مدیریت اقتصاد مقاومتی، تقویت جبهه تولید و مصرف بهینه است که در این دو جبهه نقش مردم و مسئولان نقش بی‌بدیل و حائز اهمیت است.

جهانبخشی عنوان کرد: ملت ایران همان‌گونه که جنگ هشت ساله را با تکیه بر خداوند و اراده آهنین جوانان این مرز و بوم اداره و مدیریت کردند این بار نیز در میدان اقتصاد مقاومتی عرصه را بر دشمن تنگ و صلابت نظام اسلامی را به نمایش می‌گذارند.

فرماندار قدس، بهترین تدبیر در این حوزه را توجه به مصرف بهینه و مد نظر قرار دادن الگوی مصرف در همه زمینه‌ها توصیف کرد و ادامه داد: تبذیر و اسراف دو عامل شکننده نظام اقتصادی توانمند یک جامعه است که باید پادزهر آنها را که همان مدیریت توانمند و بهینه مصرف و تولید است در سرلوحه کارها قرار گیرد.

وی در ادامه ضمن بررسی بنیه های اقتصادی شهرستان افزود: در این شهرستان چهار زون یا منطقه صنعتی مستقر است که هر سال به فضای آن به لحاظ سخت افزاری و نرم افزاری افزوده می شود و زیرساخت ها برای سرمایه گذاری در بخش های مختلف فراهم شده است.

این مسئول ادامه داد: شهرستان قدس در حوزه های مختلف خدماتی اعم از پروژه های عمرانی ،خدماتی ، فرهنگی، آموزشی و ورزشی نیز در دولت های نهم و دهم شتاب فزاینده ای داشته است.

جهانبخشی تاکید کرد: صنایع مستقر در شهرستان باید با تولید محصولات با کیفیت و ارزان قیمت برای رقابت با رقیبان بزرگ، سهم خود را در بازارهای داخلی، منطقه ای و خاورمیانه تعیین کنند.

فرماندار شهرستان قدس یادآور شد: واحدهای صنعتی باید در زمینه رونق فضاهای صنعتی و تولید اشتغال به صورت جدی برنامه ریزی کنند و در این زمینه فرمانداری و کارشناسان اقتصادی و صنعتی آماده تعامل با فعالان این حوزه هستند.

نماینده عالی دولت در شهرستان قدس اضافه کرد: شهرستان قدس به عنوان یکی از قطبهای صنعتی هم جوار پایتخت است که حدود 640 واحد صنعتی در زمینه مختلف در آن مشغول به فعالیت هستند.

وی با تاکید بر زیر ساخت کشاورزی و تاثیر مستقیم آن در اقتصاد کشور اظهار داشت: شهرستان جدید التاسیس قدس با وسعت حدود 114 کیلومتر مربع جزء شهرستانهایی است که با وسعت اندک جغرافیایی و تراکم جمعیتی نسبتا بالا از ارزشهای مطلوب و تاثیر گذار کشاورزی فاصله نگرفته و در هر سال با تولید دو هزار و 365 تن گندم و همچنین هزار و 50 تن جو در زمینه تولید محصول کشاورزی موثر بوده است.

این مسئول با اشاره به برخی توانهای تولیدی کشاورزی در در زمینه های دیگر عنوان کرد: از دیگر پتانسیلهای کشاورزی شهرستان در خصوص تحقق اقتصاد مقاومتی و رسیدن به مرز خود کفایی، میزان تولید گوشت قرمز با ظرفیت تولید 640 تن در هر سال، 36 هزار تن شیر، 20 تن گوشت ماهی، دو تن عسل و هچنین تولید دو هزار و 500 تن تخم مرغ است.