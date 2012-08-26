درمانگاه آموزشی، پژوهشی طب سنتی علوم پزشکی شیراز فرآیندبرتر دانشگاهی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس بررسی و انتخاب کمیته علمی پنجمین جشنواره شهید مطهری فرآیند آموزشی با عنوان "درمانگاه طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، نمونه تلفیق طب سنتی و پزشکی رایج " و با عنوان انگلیسی "Integrative Medicine Clinic of Shiraz University of Medical Sciences" در مرحله درون دانشگاهی به عنوان فرآیند برتر دانشگاهی در حیطه مرجعیت، رهبری و مدیریت آموزشی انتخاب شده است که به مرحله کشوری راه یافته و با طرح های سایر دانشگاه ها رقابت خواهد کرد.

دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی شیراز نیز در نخستین جشنواره ملی و گیاهان دارویی، فرآورده های طبیعی و طب سنتی ایران که در خرداد ماه سال جاری در مصلی بزرگ امام خمینی(ره) در تهران برگزار شد، به عنوان دانشجوی ممتاز طب سنتی برگزیده شد.

دکتر مجید نیمروزی بدلیل تصحیح و ترجمه منظوم کتاب ارجوزه ابن سینا در علم پزشکی به عنوان دانشجوی برگزیده انتخاب و مورد تقدیر قرار گرفته است.

فتح سبلان توسط بانوان کوهنورد دانشگاه علوم پزشکی شیراز

گروه کوهنوردی بانوان دانشگاه علوم پزشکی شیراز به منظورهمدردی بازلزله زدگان آذربایجان شرقی،قله سبلان را فتح کردند .

این بانوان کوهنورد طی هفت ساعت کوهپیمایی به قله سبلان ،سومین قله مرتفع ایران، رسیدند.

گروه در این برنامه قلعه بابک واقع در کلیبر،جنگل های ارسباران و اینالورا طی نموده وبا زیارت امامزاده سید محمد در نوجه مهر، برنامه را به پایان رساندند.

صعود به سومین قله مرتفع کشور با حضور طاهره شیبانی فرد،فاطمه پاکدل،معصومه توانا،مریم واثقی،سهیلا معماری،خدیجه سجادیان و به سرپرستی فاطمه بابایی محقق شد که تربیت بدنی دانشگاه و شورای رفاهی کارکنان در اجرای آن همکاری داشتند.

کالاهای ایرانی در اولویت خریدهای دانشگاه علوم پزشکی شیراز قرار دارند

کالاهای ایرانی در خریدهای دانشگاه علوم پزشکی شیراز نسبت به کالاهای خارجی در اولویت قرار دارند.

رئیس اداره بازرسی و پاسخگویی به شکایات دانشگاه با بیان این مطلب، گفت: بخشنامه اولویت خرید کالای ایرانی مطلوب، نسبت به نمونه خارجی در دانشگاه علوم پزشکی شیراز لازم الاجراست و در صورت عدم رعایت مفاد بخشنامه مذکور، با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.

دکتر ابراهیم طالب پور افزود: اداره بازرسی بنا به دستور اکید ریاست دانشگاه اجرای دقیق بخشنامه فوق را در دستور کار خود قرارداده و بازرسیهای ویژه در این خصوص انجام خواهد داد.

وی اظهارداشت: در همین راستا طی دو ماه گذشته از چندین بیمارستان همچون حافظ، ‌شوشتری،‌قطب الدین، علی اصغر(ع) ودرمانگاه پوستچی بازرسی به عمل آمد، که خوشبختانه بجز چند مورد جزئی، در کل مورد خاصی از تخلف مشاهده نشد.