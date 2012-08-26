صنعت آماده عبور از تحریمها/ نشست موثر کمیسیون صنایع در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در قالب پنج گروه به صورت میدانی از واحدهای صنعتی مازندران بازدید کردند .

در بازدید و بررسی میدانی اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس، صاحبان واحدهای صنعتی و اعضای هیئت مدیره شرکت شهرک های صنعتی، مسائل خود را مطرح کردند.

صاحبان واحدهای صنعتی با صراحت گفتند: با حمایتهای دولتی، تحریم ها نه تنها خللی در تولید بوجود نخواهد آورد، بلکه با مدیریت صحیح واحدهای صنعتی ساماندهی و بهره وری نیز ارتقا می یابد.

صنعت آماده عبور از تحریم



غلامعلی خیرالدین رئیس هیئت مدیره شرکت شهرک صنعتی ساری با بیان اینکه صنعت آماده عبور ازشرایط سخت تحریم است، گفت: واحدهایی که به درستی و با عشق و علاقه تولید و اشتغال را ایجاد کره اند با مدیریت صحیح فعالیت خود را ادامه می دهند.

شناسایی واحدهای صنعتی بحرانی



وی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی خواست با شناسایی واحد های صنعتی که در شرایط بحرانی تا 60 درصد موفق عمل کردند ،حمایت ویژه ای داشته باشند.

سید رمضان شجاعی نماینده مردم ساری در مجلس بازدید و بررسی میدانی اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس از واحدهای صنعتی مازندران را یک اقدام خردمندانه عنوان کرد و گفت: با این عمل تصمیم گیری نمایندگان واقعی تر و پرسش درست از وزرا صورت خواهد گرفت.

محمدرضا خان محمدی، نماینده ابهر و خرم دره و نایب رئیس اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس نهم با اشاره به اینکه مجلس و دولت به همراه فعالان اقتصادی و صنعتی بخش خصوصی در قالب اتاق بازرگانی تعامل مطلوبی دارد، گفت: در نشست اخیر ، تصمیمات خوبی در مقدار و چگونگی تامین منابع برای سرمایه در گردش صاحبان واحدهای صنعتی فعال اتخاذ شده است.

اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در برنامه های دوره ای از واحد های صنعتی و معدنی استانهای کشور از امروز یکشنبه در قالب پنج گروه از واحد های صنعتی استان مازندران بازدید کردند.

گروه اول از شهرک صنعتی ساری ، بهشهر و بندر امیر آباد ،گروه دوم از واحد نساجی قائم شهر، البرز مرکزی و شهرک صنعتی بشل و گروه سوم از شهرک صنعتی منصور کنده، ایران خودرو بابل و واحد تولیدی کمربند ایمنی مولایی بازدید کردند.

بازدید گروه چهارم اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس از شرکت صنعتی ایمن تک، شرکت فضا و دوشه هراز در آمل و گروه پنجم از شهرک صنعتی سلمانشهر و واحد های صنعتی ناب استیل، شمال پیروز و پارس نئوپان بود.

میزبانی این سفر را شرکت شهرک های صنعتی مازندران برعهده دارد و جلسه مشترک اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس با کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری و فعالان اقتصادی به ریاست استاندار مازندران فردا شب در هتل نارنجستان نور برگزار خواهد شد.

مازندران 38 شهرک و ناحیه صنعتی دارد.

