برای نابودی ایران دعا کنید/ ایران و حزب الله لبنان شیطانند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هاآرتض، خاخام عوفادیا یوسف (Ovadia Yosef) روز گذشته از پیروان خود خواست برای نابودی دشمنان اسراییل به ویژه ایران و حزب الله در روز راش هاشنا (سال جدید یهودیان) دعا کنند.

رهبر معنوی حزب شاس از احزاب افراطی رژیم صهیونیستی اعلام کرد: هر زمان که ما خواستار نابودی دشمنان اسراییل می‌شویم باید دعای خود را به ایران و حزب الله معطوف کنیم؛ چرا که آنها شیاطینی هستند که موجودیت ما را تهدید می‌کنند. خدا باید آنها را از بین ببرد.

گفتنی است عوفادیا یوسف در سخنرانیهای خود در گذشته اعراب را به عقرب و مار تشبیه کرده بود.

وی به همراه دیگر همقطاران و خاخام های تندرو خواهان ریختن اعراب به دریا برای خالص سازی اراضی اشغالی از وجود آنها هستند.

پیش از این روزنامه آحارونوت گزارش داده بود که برخی مقامات بلند پایه وزارت دفاع رژم صهیونیستی از جمله یاکوب عمیدرور (Ya'akov Amidror) رییس شورای امنیت ملی و الی یشا وزیر کشور به دیدار یوسف عوفادیا رفته‌اند تا حمایت وی را برای حمله احتمالی به ایران جلب کنند. البته هنوز مشخص نیست که آیا عمیدرور موفق به جلب حمایت اوفادیا شده است یا نه.

