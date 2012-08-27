الکترونیکی شدن 120 میلیون سند هویتی/ توسعه دفاتر پیشخوان دولت

محمد ناظمی اردکانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: براساس برنامه ریزیهای انجام شده عملیات آرشیو الکترونیکی اسناد هویتی رو به اتمام است و طی چند ماه آینده زمینه استفاده تمامی افراد جامعه در هر نقطه ای از کشور از این اسناد فراهم خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه 100 میلیون از اسناد هویتی مربوط به سند ولادت است، تاکید کرد: 20 میلیون سند نیز برای فوت صادر شده است که تمامی این اسناد الکترونیکی می شوند.

رئیس سازمان ثبت احوال گفت: در گذشته هر فردی برای دسترسی و یا هر اقدام دیگری باید به محل صدور سند مراجعه می کرد اما با الکترونیکی شدن اسناد به هر دفتری می توان مراجعه کرد.

ناظمی اردکانی از افزایش دفاتر پیشخوان دولت نیز خبر داد و افزود: در حال حاضر بیش از 130 دفتر پیشخوان دولت در سراسر کشور فعال است و براساس برنامه ریزیهای به عمل آمده قصد داریم تا پایان سال تعداد این دفاتر را برای راحتی و در دسترس بودن مردم، افزایش دهیم.