تغییر مدیریت در معاونت منابع انسانی ریاست جمهوری علت تاخیر اعلام نتایج آزمون استخدامی

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد زیویار صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر علت اعلام نشدن نتایج آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی استان اصفهان پس از گذشت دو ماه و نیم اظهار داشت: تغییر و تحول در معاونت توسعه و منابع انسانی ریاست جمهوری کار را طولانی کرده است.

وی با اشاره به اینکه این آزمون 35 هزار متقاضی داشت، افزود: 30 هزار نفر در آزمون شرکت کردند و نتایج آن تا سه برابر ظرفیت تا دو هفته آینده اعلام می‌شود.

معاون توسعه و منابع انسانی استاندار اصفهان یادآور شد: از سه هزار نفر پذیرفته شده در این آزمون 25 درصد آنها از خانواده‌های شهدا و جانبازان بالای 25 درصد هستند که حدود 700 نفر را شامل می‌شود.

وی در خصوص وضعیت نمایشگاه بین‌الملل اصفهان و اختلاف‌ها و مشکلاتی که بر سر مکان این نمایشگاه است، تصریح کرد: در حال حاضر یک سال اجاره نمایشگاه عقب افتاده است که با تشکیل جلسه‌ای موضوع را رفع کردیم.

زیویار در مورد انتقال نمایشگاه اصفهان به روشن دشت گفت: این انتقال نیازمند تأمین زیرساخت‌ها است و تصمیم مدیریت استان و هیئت مدیره نمایشگاه بر این شده که در حد جهانی و به صورت اکسپو این نمایشگاه طراحی شود.

وی تصریح کرد: تا سه هفته آینده اتفاق‌های خوبی برای این نمایشگاه می‌افتد و فضای تفاهم بر نمایشگاه اصفهان برقرار است و شهرداری نیز رضایت دارد.

معاونت توسعه و منابع انسانی استاندار اصفهان در ادامه در مورد پروژه های مهر ماندگار در استان اصفهان گفت: تعداد این طرح ها در استان 53 مورد است که از این تعداد 13 مورد مربوط به مسائل بیمارستانی و بهداشتی، 13 مورد در حوزه راهسازی، شش مورد در باره آب و باقی موارد در حوزه توان‌بخشی ایثارگران، راه‌های روستایی، محرومیت زدایی و پالایشگاه است.

وی ادامه داد: ورزشگاه 75 هزار نفری نقش جهان، تونل سوم، خدنگستان و بهشت آباد از پروژه‌های شاخص مهر ماندگار در استان اصفهان برشمرد.