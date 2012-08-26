به گزارش خبرگزاری مهر، در این نامه آمده است: بسیار خوشوقتیم که سران و مسئولان کشوهاری عضو جنبش عدم تعهد ملت های آزاده و مستقل جهان را ارج نهادند و در ایران اسلامی حضوری پررونق و انقلابی یافتند .

در همین آغاز به عنوان سازمانی که متولی رشد اجتماعی و اخلاقی و معنوی جوانان ایران انقلابی و اسلامی است دنیای امروز مراحل پیچیده و سختی را طی کرده است . دنیایی که دو قطب بزرگ جهان بر آن حاکمیت داشته و تمامی سرزمین ها به نحوی تحت نفوذ و فرمان آنها اداره می شد .

اما مردمانی که در سایه این زیست بوم جهانی زندگی می کردند به خوبی دریافتند که هم خود توانمند هستند،هم در پس اراده و تسلط دوقدرت بزرگ همواره پشتیبانی سرمایه داران منفعت طلب صهیونیسم وجود دارد و هرگز اراده مستقل و آزادی بر جهان حاکمیت نخواهد داشت . این دو وجه توان بالقوه مردم دنیا و نفوذ صهیونیسم در جهان امروز سبب شد تا دراین روابط تجدید نظر اساسی صورت گیرد.

جنبش عدم تعهد در واقع عکس العمل و پاسخی به این دو پدیده جهانی بود تانظام بین الملل ، به سوی عدالتی نوین حرکت کند تا همگان بتوانند از آن بهره مند شوند. همگان شاهد بودند که نظام دوقطبی سابق فروپاشید و هر روز کشورهایی مستقل از دو ابرقدرت شکل گرفتند و امروز ما شاهدیم که بیش از 120 کشور جهان به این جنبش پیوسته اند.

اکنون که این جنبش اجلاس خود را در ایران بر گزار می کند، شایسته است مطالباتی داشته باشد که نظام جهانی ترسیم شده توسط این جنبش درصدد اجرای آن در جهان است.

جهان امروز متعلق به نسل آینده و جوانان رشیدی است که بالنده خواهند بود و اداره جهان را به عهده خواهند گرفت . این نسل از هم اکنون باید بداند که نظام صهیونیستی چه بر سر جهان آورده است تا بتواند عالمانه و آگاهانه سردمدار جنبشی شود که شما به عنوان میراث داران خردورز آن در راه آن بهای گزافی داده اید این نسل باید جایگاه خود را درآن جنبش بیابد و حضوری فراگیر و آگاهانه داشته باشد از این روی توصیه می کنیم در ذیل دبیرخانه اجلاس بخش ویژه جوانان و دانش آموزان کشورهای عضو ایجاد شده و رسماً در اجلاس آتی اعلام موجودیت کند .

اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان که نهادی انقلابی و برخاسته از نظام جمهوری اسلامی است آمادگی دارد تا مقدمات برگزاری اولین اجلاس جوانان جنبش عدم تعهد را به عهده گیرد و به عنوان آغاز گر این حرکت مبارک آنچه در توان دارد برای خدمت به جوان آینده بکارگیرد.

امروز بحران های مالی ،اقتصاد جهانی را به شدت تهدید می کند نگاهی به جنبش های موسوم به وال استریت و 99% درصدی ها در جهان نشان می دهد که این نگرانی بسیار عمیق است و جالب تر آنکه در پشت این بحران ها همیشه صهیونیسم بین الملل نقش اصلی را داشته تا خود با ابزار قدرت مالی بتواند بر جهان حاکمیت داشته باشد بنابراین شایسته است جنبش عدم تعهد بیش از هر چیز در اقتصاد کنونی جهانی ، صهیونیست ها را نشانه بگیرد و دست آنها را از اقتصاد جهانی کوتاه سازد آنگاه خواهیم دید که اقتصاد جهان در خدمت رفاه و آسایش و پیشرفت همه جانبه مادی و معنوی جامعه بشیری قرار خواهد گرفت .

در ادامه این مطالبات آمده است: امنیت در تمامی ابعاد فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی ، اقتصادی ، و بین المللی آن، نیاز اساسی همه انسانها در سرتاسر گیتی است اما امروز شاهدیم که تروریسم بین الملل مانع تامین این اساسی ترین نیاز بشر یعنی امنیت است از این روی همواره با ابزار های متفاوتی همچون جنگ و ترور، امنیت جهانی را تهدید می کند چرا که فرصت بهره مندی نامشروع صهیونیسم در ناامنی جهانی شکل می گیرد و صهیونیستها با ناامن کردن فضاهای سیاسی – فرهنگی و به ویژه اقتصادی منافع خود را تامین می کنند تروریسم در قالبهای دولتی و غیر دولتی عمدتا با فرمان صهیونیست ها شکل می گیرد تا در سایه آن صهیونیست، در خفا به غارتگری بپردازند پس مبارزه واقعی و همه جانبه با تروریسم به سرکردگی اسرائیل غاصب و نظام صهیونیستی راهبردی برای شکوفا یی و اعتلای جهانی است،که ارمغان آن برای همگان آرامش و پیشرفت و تعالی است.

دنیا در پی آن است که همه انسانها در مسیر رشد و تعالی خود از توان و ظرفیت های موجود جهان به اندازه شایستگی خویش بهره مند شوند ما این رویه را عدالت می نامیم اما در تقسیم امکانات مادی و معنوی بی عدالتی در نظام بین الملل و با پشتیبانی نظام صهیونیسم بین الملل موج می زند و مسبب اصلی آن اسرائیل غاصب است چرا که عدالت مانع بزرگی برای اهداف استعماری و استکباری آنان است لذا عدالت در همه ابعاد اقتصادی،سیاسی، اجتماعی، و به ویژه فرهنگی باید در سرتاسر گیتی حاکمیت پیدا کند تا جهان روح آزادی و استقلال و توسعه را در خود بازیابد و این میسر نیست مگر با جلوگیری از بی عدالتی های هایی که توسط صهیونیسم ها در جهان پایه گذاری می شود.

در قسمتی دیگر از این مطالبات آمده است: اصولا هرآنچه که در دنیا ثبات و استحکام یابد مانعی برای تسلط جهانی صهیونیسم تلقی می شود تزلزل ثبات اخلاقی و پایداری خانواده ها از جمله مواردی است که همواره صهیونیسم بین‌الملل در آن نقش دارد ؛ از این روی انحرافات اخلاقی و از هم پاشیدگی خانواده محور اصلی فعالیت های ضد بشری صهیونیسم هاست . جنبش عدم تعهد راهی ندارد جز آنکه برای حاکمیت اخلاق در جهان به فطرت پاک الهی بازگشت نماید و با قوانین و نظاماتی که توسط صهیونیسم برای فروپاشی خانواده ها و ایجاد انحرافات عمیق اخلاقی در قوانین کشورها و قوانین بین المللی نفوذ پیدا کرده مبارزه کنند و با اشکال مختلف آن از جمله نفوذ حداکثری و ویرانگر سینما و سایر رسانه ها که در همه کشورها دیده میشود جدا مخالفت نموده و در مسیر تزکیه،حقیقت گرایی و بهره مندی صحیح از مقوله رسانه گام هایی موثر بردارند.

دنیای استکبار برای تسلط بر منابع طبیعی و انسانی جهان و در اختیار گرفتن آن ها در جهت منافع خود با هر قدرت اقتصادی مبارزه می کند و با روشهای مختلفی همچون تحریم اقتصادی بهانه جویی می کند تا با این ابزار مانع شکل گیری اقتصادهای عدالت محور گردد لذا ما مقابله با تحریم اقتصادی و نافرمانی از نظام اقتصادی و استکبار جهانی را پیشنهاد می کنیم و قطع ارتباط نظام اقتصادی جهانی با صهیونیسم بین الملل و کوتاه کردن دست سرمایه داران صهیونیسم را تنها راه واقعی توسعه و پیشرفت جهانی می دانیم.

باید بدانیم اسرائیل؛ نقطه مرکزی و فرماندهی صهیونیسم بین الملل است و این تفکر مرگبار و ضد انسانی از آنجا سازماندهی و ساماندهی می شود لذا لازم است که جنبش عدم تعهد مشروعیت این نظام را شدیداً زیر سئوال برده و در هیچیک از برنامه ها و نظام ها و روابط جاری بین المللی آن را به رسمیت نشناسد و همواره از رویارویی با آن خود داری کند . این یکی از مهمترین اقدامات استراتژیک است که سرانجام به وجود خواهد آمد و مشروعیت ناداشته اسرائیل از صحنه روزگار محو خواهند شد.

راه تحقق جهانی بدون صهیونیسم و پر از امنیت و رفاه و پیشرفت و عدالت اتحاد عمیق و واقعی همه جهانیان به ویژه کشورهای عضو جنبش عدم تعهد ؛ راهکار مقابله عمیق ، برنامه ریزی شده و هدفمند با صهیونیسم بین الملل است . اتحاد واقعی و عمیق تنها راهکار موفقیت جنبش عدم تعهد در مقابل نابسامانی های کنونی جهانی و کسب استقلال واقعی و همه جانبه ی کشورها و سرزمین هاست . لذا شایسته است در مقابل تقسیمات سرزمینی جهانی که ریشه در اندیشه های صهیونیستی دارد . مقابله کرد و سرزمین هایی به واقع مستقل و آباد و آزاد را با اتحاد و یکپارچگی به وجود آورد.