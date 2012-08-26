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۵ شهریور ۱۳۹۱، ۱۵:۱۲

بهره برداری از مرکز معاینه فنی خودروهای سنگین و نیمه سنگین بناب

بهره برداری از مرکز معاینه فنی خودروهای سنگین و نیمه سنگین بناب

بناب - خبرگزاری مهر: مرکز معاینه فنی خودروهای سنگین و نیمه سنگین شهرستان بناب همزمان با هفته دولت به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر ، مدیرکل حمل و نقل و پایانه های آذربایجان شرقی گفت: این مرکز معاینه فنی در کیلومتر 2 جاده بناب - تبریز در زمینی به مساحت یک هکتار با زیر بناب 540 مترمربع توسط بخش خصوصی احداث شده است.

جواد هدایتی افزود: با بهره برداری از این مرکز برای 4 نفر به صورت مستقیم و 2 نفر به صورت غیر مستقیم شغل ایجاد می شود.

وی اظهار داشت: این مرکز معاینه فنی خودرو مجهز به یک خط تست مکانیزه است و به خودروهای سنگین شهرستان ارائه خدمات خواهد کرد.

درحال حاضرپنج مرکزمعاینه فنی خودروهای سنگین ونیمه سنگین پایانه بار تبریزبا دو خط ، انجمن حمایت از زندانیان تبریز، مرند، بستان آباد و بناب در استان آذربایجان شرقی فعالیت می کنند.

کد مطلب 1681060

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