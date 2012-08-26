به گزارش خبرنگار مهر، عباس یزدان‌پناه صبح یکشنبه در مراسم بازدید مسئولان موسسه خیریه ثامن‌الائمه (ع) اصفهان از خیریه امداد و درمان فاطمه زهرای(س) شهرستان دهاقان اظهار داشت: با توجه به عدم اطلاع‌رسانی کافی در مورد بیماری‌های خاص ضروری است رسانه‌های گروهی تلاش بیشتری در راستای فرهنگ‌سازی و تاثیر ورزش در پیشگیری ودرمان این بیماری‌ها انجام دهند.

وی در ادامه درباره فعالیت‌های خیریه درمانی ثامن‌الائمه(ع) گفت: مرکز درمانی ثامن‌الائمه(ع) در سال 76 راه‌اندازی شده و وابسته به خیریه ثامن‌الائمه است که توسط آیت‌الله هاشمی، آیت‌الله امامی، حجت‌الاسلام مظاهری، میر مرشدی و چند تن ازدیگر روحانیون شاخص اصفهانی افتتاح شده است.

هیئت امنای انجمن خیریه ثامن‌الائمه(ع) افزود: هدف از افتتاح این خیریه درمانی ارائه خدمات پزشکی به بیماران مناطق محروم است که شامل خدمات رایگان در مناطق اصفهان همچون محدوده پروین، زینبیه، هفتون و هسته و دیگر نقاط محدوه خیابان پروین است و برای بقیه مراجعه کننده‌ها با 40 تا 60 درصد کمتر از تعرفه‌های دولتی انجام می‌شود.

وی ادامه داد: خیریه ثامن‌الائمه(ع) یک درمانگاه شبانه‌روزی است که دارای تخصص‌های پزشکی گوناگونی مانند قلب، عروق، زنان و مامایی، داخلی، بخش دیابت، مرکز ترک اعتیاد و بخش‌های دیگر است.

یزدان‌پناه تاکید کرد: بخش اورژانس شبانه‌روزی ماهانه 33 هزار مریض را ویزیت می‌کند و تا پایان شهریور ماه سال جاری تغییراتی در واحد داندانپزشکی داده شده و با طرح‌های جدید خدماتی که اکنون به صورت راز است، در زمینه دندان‌پزشکی ارائه می‌کند.

وی اضافه کرد: این خیریه یک هزار و 360 نفر را تحت پوشش قرار گرفته است که بخشی از آنها خودشان برای دریافت کمک به خیریه مراجعه کنند و این خیریه افرادی را نیز تحت پوشش دارد که بدون اینکه از ماهیت فرد خیر کمک داشتن باشند، به آنها کمک می‌شود.

