۵ شهریور ۱۳۹۱، ۱۴:۵۵

یزدان‌پناه خبر داد:

کسب رتبه نخست کشور توسط کمیته ورزشی بیماری‌های خاص اصفهان

اصفهان – خبرگزاری مهر: رئیس کمیته ورزشی بیماری‌های خاص از کسب رتبه نخست این کمیته ورزشی که وابسته به خیریه ثامن‌الائمه اصفهان است، خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس یزدان‌پناه صبح یکشنبه در مراسم بازدید مسئولان موسسه خیریه ثامن‌الائمه (ع) اصفهان از خیریه امداد و درمان فاطمه زهرای(س) شهرستان دهاقان اظهار داشت: با توجه به عدم اطلاع‌رسانی کافی در مورد بیماری‌های خاص ضروری است رسانه‌های گروهی تلاش بیشتری در راستای فرهنگ‌سازی و تاثیر ورزش در پیشگیری ودرمان این بیماری‌ها انجام دهند.

وی در ادامه درباره فعالیت‌های خیریه درمانی ثامن‌الائمه(ع) گفت: مرکز درمانی ثامن‌الائمه(ع) در سال 76 راه‌اندازی شده و وابسته به خیریه ثامن‌الائمه است که توسط آیت‌الله هاشمی، آیت‌الله امامی، حجت‌الاسلام مظاهری، میر مرشدی و چند تن ازدیگر روحانیون شاخص اصفهانی افتتاح شده است.

هیئت امنای انجمن خیریه ثامن‌الائمه(ع) افزود: هدف از افتتاح این خیریه درمانی ارائه خدمات پزشکی به بیماران مناطق محروم است که شامل خدمات رایگان در مناطق اصفهان همچون محدوده پروین،  زینبیه، هفتون و هسته و دیگر نقاط محدوه خیابان پروین است و برای بقیه مراجعه کننده‌ها با 40 تا 60 درصد کمتر از تعرفه‌های دولتی انجام می‌شود.

وی ادامه داد: خیریه ثامن‌الائمه(ع) یک درمانگاه شبانه‌روزی است که دارای تخصص‌های پزشکی گوناگونی مانند قلب، عروق، زنان و مامایی، داخلی، بخش دیابت، مرکز ترک اعتیاد و بخش‌های دیگر است.

یزدان‌پناه تاکید کرد: بخش اورژانس شبانه‌روزی ماهانه 33 هزار مریض را ویزیت می‌کند و تا پایان شهریور ماه سال جاری تغییراتی در واحد داندانپزشکی داده شده و با طرح‌های جدید خدماتی که اکنون به صورت راز است، در زمینه دندان‌پزشکی ارائه می‌کند.

وی اضافه کرد: این خیریه یک هزار و  360 نفر را تحت پوشش قرار گرفته است که بخشی از آنها خودشان برای دریافت کمک به خیریه مراجعه کنند و این خیریه افرادی را نیز تحت پوشش دارد که بدون اینکه از ماهیت فرد خیر کمک داشتن باشند، به آنها کمک می‌شود.
 

