بازتاب اغتشاش هواداران كره شمالي در رسانه هاي جهان

به گزارش خبرنگار "مهر" واشنگتن تايمز در گزارش خود آورده است: پس از اينكه داور مسابقه تيم هاي كره شمالي و ايران ، يك پنالتي به سود تيم كره اعلام نكرد بازيكنان كره اي او را محاصره كردند و هواداران نيز به داخل زمين آشغال پرتاب كردند. اما تا بدين لحظه هيچ گونه آسيبي گزارش نشده است.

هرالد تريبون گزارش داد:ايران با پيروزي مقابل كره شمالي صدرنشين گروه B رقابت هاي مقدماتي جام جهاني شد. اين تيم در ميان شورش و اغتشاش هواداران كره اي به اين پيروزي ارزشمند دست پيدا كرد.

سايت اينترنتي اي بي سي نيوز در خصوص اين ديدار گزارش داد: بازيكنان ايران و داور مسابقه به دليل اشيايي كه از سوي هواداران كره شمالي به زمين پرتاب مي شد براي مدت 20 دقيقه قادر به ترك زمين مسابقه نبودند. گزارشگران كره اي اين ديدار هم پس از پايان مسابقه هيچ حرفي براي گفتن نداشتند و فقط به گفتن دو كلمه بسنده كردند:ايران برنده شد.

