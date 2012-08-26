آفریقای جنوبی برچسب "ساخت اسرائیل" را از کالاهای وارداتی حذف می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه "فرانکفورتر آلگماینه" در مطلبی به تصمیم کابینه آفریقای جنوبی مبنی بر اینکه تمام کالاهایی که از کرانه باختری اشغالی به این کشور وارد می شوند اجازه ندارند برچست "ساخت اسرائیل" بخورند نوشت: رژیم صهیونیستی این تصمیم آفریقای جنوبی را شدیدا محکوم کرده است.

چندی پیش نیز کابینه دولت آفریقای جنوبی همه کالاهای وارداتی از سرزمینهای اشغالی و کرانه باختری که برچسب "ساخت اسرائیل" داشتند را تحریم کرده بود.

سران رژیم صهیونیستی به شدت نگران این مسئله هستند که کشورهای دیگر نیز چنین روندی را دنبال کنند. در دانمارک، ایرلند و انگلیس نیز درباره در پیش گرفتن چنین اقداماتی بحث هایی به وجود آمده است.

اتحادیه اروپا نیز هفته گذشته تصمیماتی را اتخاذ کرد تا اصالت کالاهای وارداتی از رژیم صهیونیستی را بهتر مورد نظارت و بررسی قرار دهد. تولیدات سرزمینهای اشغالی در کرانه باختری، شرق بیت المقدس و بلندیهای جولان که برچسب ساخت اسرائیل دارند در اروپا هیچ نرخ ویژه گمرگی دریافت نمی کنند.

یک سخنگوی وزارت امور خارجه رژیم صهیونیستی اظهار داشته است که آفریقای جنوبی اولین کشوری است که با این اقدام خود به حیثیت اسرائیل لطمه وارد کرده است.

کابینه آفریقای جنوبی تصمیم گرفته است که همه کالاهای اسرائیلی که از سرزمینهای اشغالی به این کشور وارد می شوند را علامت گذاری کرده که این اقدام برای مصرف کنندگان، کالاهایی که در خارج از محدوده مرزهای 1948 که سازمان ملل آن را ترسیم کرده است تولید می شود را مشخص می کند.

اتحادیه اروپا که بیش از یک چهارم صادرات کشاورزی و صنعتی رژیم صهیونیستی را وارد می کند، تا به حال از چنین اقدامی صرف نظر کرده است.

نویسنده در ادامه با اشاره به اینکه در اتحادیه اروپا برای کالاهای صنعتی و بخش اعظمی از تولیدات کشاورزی ساخت سرزمینهای اشغالی هیچ گمرکی در نظر گرفته نمی شود نوشت: البته در اتحادیه اروپا انتقادها به چنین قانونی افزایش پیدا کرده است. چرا که مدارکی کشف شده که نشان می دهد شرکت های اسرائیلی ازاین امر سوءاستفاده می کنند.



