سرعت بخشی به تکمیل مسیر کریدور شمال به جنوب در مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد علی مقیمی روز یکشنبه در گفتگویی از تعیین مسیر پروژه کریدور شمال به جنوب به عنوان یکی دیگر از مباحث مهم اقتصادی منطقه یاد کرد و افزود: این مسیر به عنوان یکی از راه های ارتباطی پرتردد باید هرچه سریعتر تکمیل شود.

وی از بدهی های معوقه به پیمانکاران به عنوان یکی از مشکلات اصلی پیمانکاران منطقه نام برد و اضافه کرد: با تصمیمات صورت گرفته مقرر شد تمامی دیون پیمانکاران از طریق فروش اوراق مشارکت تأمین شود.

مقیمی از توافقات صورت گرفته برای تسریع در احداث، تکمیل و افتتاح زیرگذرهای شهرستانهای بهشهر، نکا، گلوگاه خبر داد.

برگزاری فینال جام رمضان نوشهر در هفته دولت



فینال جام رمضان در هفته دولت با حضور فرماندار نوشه، نماینده مردم نوشهر و چالوس در مجلس در سالن جهان پهلوان حسن رنگرز برگزار شد.

رئیس هیئت فوتبال نوشهر گفت: این دوره از مسابقات فوتسال جام رمضان تحت عنوان گرامیداشت سرداران و 464 شهید شهرستان نوشهر با حضور 60 تیم همزمان با شبهای ماه رمضان در قالب 15 گروه چهار تیمی آغاز شده بود.

شهرام کیا با اشاره به رقابت نزدیک و حساس تیم‌ها در مراحل مختلف جام رمضان امسال خاطرنشان کرد: رقابت تیمها پس از صعود 30 تیم به مرحله حذفی و راهیابی هشت تیم به مرحله یک هشتم نهایی ادامه داشت تا با برگزاری مسابقات دوره‌ای در مرحله‌ فینال، چهار تیم صعودکننده مشخص شد.

امدادرسانی به 100 آسیب دیده سیلاب



در پی بارندگی های شدید روزهای اخیر در مازندران و جاری شدن سیلاب در شهرهای ساری، نکا و میاندرود امدادگران جمعیت هلال احمر مازندران بلافاصله با تجهیزات کامل به مناطق مزبور اعزام شدند.

امدادرسانی به 100 خانواده آسیب دیده و توزیع 106 تخته پتو، 510 متر مربع موکت، 170 کیلو برنج،75 قوطی انواع کنسرو از جمله اقدامات انجام شده در این زمینه بوده است.

جمع آوری 23 میلیون کمک های مردمی



در راستای کمک به هموطنان آسیب دیده از زلزله مخرب آذربایجان از سوی جوانان جمعیت هلال احمر مازندران، بیش از 23 میلیون تومان کمک های نقدی مردم نوع دوست استان جمع آوری شد.

پیش تر از سوی داوطلبان جمعیت استان بیش از 100 میلیون تومان کمکهای نقدی و غیرنقدی جمع آوری شده بود.