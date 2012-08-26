کشاورزان برای آبیاری سبزیجات با پسابهای فاضلاب توبیخ می شوند

علی پارسا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به اینکه تنها راه جلوگیری از آبیاری سبزیجات با پسابهای فاضلاب، تعاملات و همکاریهای بینبخشی ادارت زیر ربط و اتخاذ وحدت رویه در برخورد با متخلفان است، اما این در حالی است که مشاهده شده روسا یا نمایندگان برخی از این ادارات که نقش مهم و محوری در این قضیه دارند از حضور در جلسات امتناع میورزند.
وی ادامه داد: استفاده غیرمجاز از پساب غیراستاندارد فاضلاب برای آبیاری سبزیجات و درختان مثمر به دلیل مخاطرات جدی بهداشتی که برای سلامت شهروندان دارد مسئله بسیار مهمی است که باید پیگیری شود.
مدیر مرکز بهداشت شماره 2 اصفهان تصریح کرد: جلسات هماهنگی سازمانها و ادارات برای بررسی راهکارهای جلوگیری از استفاده غیرمجاز از پساب فاضلاب در حالی تشکیل میشود که هنوز شرکت در این جلسات برای برخی مسئولان اهمیتی ندارد.
وی تصریح کرد: مقرر شده سازمان آب منطقهای و یگان ویژه نیروی انتظامی اصفهان به منظور برخورد قاطع و سریع با متخلفان و متجاوزان به حریم کانالهای انتقال پساب در اسرع وقت نسبت به امضای تفاهمنامه دراین زمینه اقدام و بر اساس ماده 688 قانون مجازات اسلامی متخلفان را به مقامات قضائی معرفی کنند.
پارسا به عدم حضور فعال بعضی ادارات در جلسات بررسی وضعیت پساب فاضلاب انتقاد کرد، افزود: الزام تصفیه خانههای فاضلاب اصفهان به تجهیزات لازم و استاندارد سازی خروجی آنها، بازنگری در قراردادهایی که به طور مستقیم" بین شرکت آب و فاضلاب و کشاورزان برای تحویل پساب منعقد شده و نیز ارائه آموزش به کشاورزان توسط اداره جهاد کشاورزی در مورد مضرات استفاده از پساب غیراستاندارد فاضلاب به تصویب رسید.
وی اضافه کرد: مراکز بهداشت شماره 1 و 2 برای آن دسته از متخلفان که از پسابهای غیر استاندارد برای آبیاری سبزیجات و درختان مثمر استفاده میکنند احکام قضایی لازم از مراجع قضایی دریافت کرده تا سازمان حفاظت محیط زیست بر اساس این احکام نسبت به اعمال قانون و امحای کشتهای مورد نظر اقدام کنند.
مدیر مرکز بهداشت شماره 2 اصفهان تاکید کرد: سازمان آب منطقهای اصفهان موظف به فسخ قرارداد و عدم تحویل پساب تصفیه شده به کشاورزان مختلف و ناقص مفاد قراردادهای منعقده شد.
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