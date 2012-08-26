125 طرح هفته دولت در گنبدکاووس اجرایی می شوند

حیدر علی احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه افتتاح این تعداد پروژه به صورت متمرکز با حضور مقامات استانی برگزار خواهد شد افزود: از این تعداد 122 پروژه افتتاح و به بهره برداری خواهد رسید که باعث اشتغال 172 نفر خواهد شد.

وی تعداد پروژه های آغاز عملیات اجرایی را نیز سه پروژه اعلام کرد و گفت: بیشترین پروژه های افتتاحی مربوط به شرکت گاز به تعداد 25 پروژه ،شهرداری گنبد با 12 پروژه و نوسازی مدارس با 9 پروژه عمرانی و آب منطقه ای، شرکت برق و اداره راه و شهرسازی هر کدام با هشت پروژه عمرانی و اداره صنعت و معدن و تجارت با 6 پروژه اقتصادی است.

وی اعتبار هزینه شده برای پروژه های افتتاحی را بیش از 506 میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: برای پروژه های آغاز عملیات اجرایی هم دو میلیارد ریال هزینه خواهد شد.

فرماندار گرگان نیز گفت: در پنجمین روز از هفته دولت تعدادی از پروژه های شهرستان گرگان با حضور قناعت استاندار گلستان به بهره برداری خواهد رسید.

جعفر گرزین گفت: روز دوشنبه مصادف با پنجمین روز از هفته دولت تعدادی از پروژه های شهرستان با حضور استاندار افتتاح می شود.

وی افزود: افتتاح هنرستان فنی و حرفه ای واقع در محمد اباد با اعتبار یک میلیارد و 500 میلیون تومان و افتتاح مدرسه 6 کلاسه جلین با اعتبار 400 میلیون تومان در دستور کار است.

گرزین ادامه داد: بازگشایی مسیر بهزیستی به هزار پیچ با اعتبار 150 میلیون تومان و افتتاح سوله ورزشی اداره کل بهزیستی با اعتبار 196 میلیون تومان نیز ازدیگر پروژه های این شهرستان است که فردا به بهره برداری می رسد.