جوانان باید پیرو شریعت اسلام باشند تا از توطئه دشمنان در امان بمانند

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا حسام الدین مجتهدی ظهر یکشنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان سنندج اظهار داشت: نیاز است با فرهنگ سازی درست و متناسب با دین مبین اسلام جوانان را به راه خدا هدایت کنیم.

وی با اشاره به امن بودن فضای سیاسی کشور گفت: به برکت خون شهدا در حال حاضر ایران اسلامی در جایگاه مناسبی قرار دارد.

امام جمعه سنندج افزود: ایران اسلامی مقتدارانه در برابر هجمه ها و توطعه های دشمن ایستاده است و با تکیه بر دین فتنه های آمریکای جهان خوار را خنثی می کند.

ماموستا مجتهدی با بیان این مطلب که مشکل بیکاری در کشور معظلی است که گریبان گیر جوانان شده است، بیان کرد: نیاز است برای رفع این مشکل مسئولان دستگاه های اجرایی با همکاری و همدلی بیشتر گام بردارند.

وی یادآور شد: بیکاری در جامعه، اعتیاد، طلاق و جرم را به دنبال دارد و این امر می تواند در امنیت و آرامش کشور مشکل ایجاد کند.

امام جمعه شهرستان سنندج در پایان عنوان کرد: خوشبختانه با نظر خیر نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به کردستان در چند دهه اخیراقدامات مناسبی در راستای توسعه و عمران استان صورت گرفته است و انتظار می رود که این روند همچنان با جدیت ادامه داشته باشد.