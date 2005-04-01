رسالت تاريخي انقلاب اسلامي ساختن كشوري مقتدر، پيشرفته و نمونه اسلامي است // ايران اسلامي آزادترين و مستقل ترين كشور دنياست

به گزارش خبرنگار "مهر"، دكتر احمدي نژاد ضمن ابراز خرسندي از حضور در زادگاه خود، افزود : وقتي انسان به وطن خويش بازمي گردد به هيچ عنوان نمي تواند احساساتش را مخفي كند. در آرادان همه چيز دوست داشتني است.

وي با اشاره به اربعين حسيني تصريح كرد : هر آنچه بشريت از فرهنگ، معنويت، خداپرستي، شجاعت و غيرت دارد همه ناشي از حادثه كربلا است. اگر حادثه كربلا نبود اثري از خداپرستي، معنويت، شجاعت، فداكاري و ايثار نبود. امروز بشر براي نجات خود نياز به فرهنگ حسيني و عاشورايي دارد.

شهردار تهران در ادامه خاطرنشان كرد : انقلاب اسلامي يك شورش و حركت كوركورانه نبود. اين انقلاب ريشه در تاريخ دارد. انقلاب اسلامي ايران ريشه در تاريخ انبياء دارد و ادامه نهضت انبياء است. اين انقلاب بدين گونه نبوده كه گروهي براي منافع خويش و كسب قدرت قيام كنند. براي حصول اين انقلاب همه مردم ايران قيام كردند و اين قيام ادامه نهضت امام حسين (ع) است.

وي افزود : اين انقلاب يك هدف دارد و اين هدف همان هدف انبياء و حادثه عاشورا است. ما انقلاب نكرديم كه يك دسته بروند و دسته اي ديگر جايگزين آنها شوند. ما انقلاب نكرديم كه فقط آزادي و استقلال داشته باشيم. هر چند كه به لطف الهي آزادترين و مستقل ترين كشور دنيا هستيم. ما قيام نكرديم كه حق راي به دست بياوريم هرچند كه امروز به لطف پروردگار تنها كشوري هستيم كه راي مردم سرنوشت كشور را تعيين مي كند.

دكتر احمدي نژاد يادآور شد : انقلاب اسلامي يك رسالت تاريخي به عهده دارد و اين رسالت تاريخي، ساختن كشوري مقتدر، پيشرفته و نمونه اسلامي است. اين هدف و رسالت مقدمه اي است براي حركت نهايي اسلامي.

وي تصريح كرد : ما امروز وظيفه داريم در اين سرزمين مقدس به سرعت كشور پيشرفته، آباد و مقتدر اسلامي بسازيم كه اين كشور مقتدر پشتيبان نهضت جهاني شود. حكومت ولايت فقيه نقطه اتصال به نهضت جهاني است.

شهردار تهران افزود : به لطف الهي هم ملت ما و هم كشور ما توانايي و شايستگي اين مسئوليت را دارند. ايران به لحاظ زمين، معادن، منابع طبيعي، كشاورزي، صنعت، تجارت و ... كشوري است كه هيچ كم و كاستي ندارد و خدا بزرگترين لطف ها را در حق اين سرزمين روا داشته است. علاوه بر اين همه دارايي و توانايي سالي 30 تا 40 ميليارد دلار درآمد نفتي نيز عايد اين كشور مي شود. بالاتر از همه اين ها به لطف خداوند بهترين مردم و بهترين ملت در اين كشور حضور دارند.

وي يادآور شد : ايمان و معنويت يكي از دلايل برتر بودن مردم ايران نسبت به ديگر مردم جهان است. مردم هيچ كشوري اعتقادات محكم و راسخ مردم ايران را ندارند. آگاهي مردم ايران نسبت به مسائل روز دنيا و كشور از ديگر دلايل برتري مردم ايران است. امروز مردم ايران در جاي جاي سرزمين پهناور ايران اسلامي از آخرين اطلاعات و اخبار دنيا مطلع هستند. شجاعت و عطوفت و مهرباني مردم ايران عزيز از ديگر دلايل اين برتري است.

دكتر احمدي نژاد تصريح كرد : ما بهترين امكانات، مردم، رهبري و ... را در اختيار داريم بنابراين مي توانيم كشور را بسازيم. امروز بايد دست به دست هم دهيم و اين كشور را بسازيم. در مسير كمال فراز و نشيب زياد است اما آنچه آنچه موجب پيروزي اين انقلاب مي شود ادامه راه انقلاب، شهيدان و ايستادگي در برابر دسيسه هاي دشمنان است. اميدوارم اين مسئوليت تاريخي را به خوبي به انجام برسانيم.

گفتني است شهردار تهران پيش از سخنراني در مسجد شهرستان ارادان - زادگاه خويش - در گلزار شهداي اين شهرستان حضور يافت و ياد و خاطره شهداي گرانقدر اين شهرستان را گرامي داشت.