استفاده از ظرفیتهای دولتی و غیر دولتی از زیر ساختهای اقتصاد مقاومتی/حل مشکلات اقتصادی مردم در دستور کار مسئولان باشد

به گزارش خبرنگار مهر، شهلا میر گلوبیات ظهر روز یکشنبه در مراسم تودیع و معارفه فرماندار ویژه شهر ساوه استفاده از تمام ظرفیتهای دولتی و غیر دولتی، مبارزه با مفاسد اقتصادی، اهتمام جدید به مشکلات معیشتی مردم، حمایت از تولید ملی و مبارزه با اسراف را از زیر ساختهای اقتصاد مقاومتی دانست و بر حل مشکلات معیشتی مردم تاکید کرد. استاندار استان مرکزی نیز در این مراسم با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی نیاز به قناعت دارد تصریح کرد: با استفاده از توان مدیران می توان به سمت اقتصاد مقاومتی گامهای ارزشمندی برداشت.

علی اکبر شعبانی فرد با تاکید بر اینکه یک مدیر باید دارای مغزی اندیشمند و زبانی گویا و دلی پر جرات برای اجرای حق و حقیقت داشته باشد اظهارداشت: حکومت اسلامی نظامی سعادت آفرین است و و هیچ اجتماعی بدون مدیر نمی تواند به حیات خود ادامه دهد.

وی تزکیه، ایمان و تقوی، جلب رضای خدا، ساده زیستی و بدور از تشریفات، صبر و استقامت، تعهد به موازین و معیارهای اسلامی و رعایت عدالت و امانت را از ویژگی های مدیران در جامعه اسلامی دانست.

شعبانی فرد پرهیز از کم کاری، انتقاد پذیر بودن، اعتراف به اشتباه و عبرت پذیری، دقت در رفتار و اعمال، برخورد با متخلفین، ارائه کارها به مردم را دیگر ویژگی های مدیران اسلامی ذکر کرد.

گفتنی است در این مراسم از زحمات علی محمد گلستانی فرد فرماندار سابق ساوه قدردانی و احمد آزاد به عنوان فرماندار جدید ساوه معرفی شد.