674 پروژه در استان مرکزی بهره برداری شد/ اجلاس "نم" حرکت رو به جلو

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر شعبانی فرد در حاشیه مراسم تودیع و معارفه فرماندار ساوه در گفتگو با خبرنگاران افزود: این اجلاس علاوه بر شکست تحریم های اقتصادی از سوی استکبار جهانی، اهمیت و توجه دیگر کشورهای جهان به ایران را افزایش خواهد داد.

وی با تاکید بر اینکه برگزاری این اجلاس نشان می دهد با گذشت 33 سال از عمر انقلاب همچنان ایران اسلامی در امنیت کامل است، تصریح کرد: اجلاس سران جنبش غیرمتعهدها در تهران نشان از حضور مقتدرانه و عظمت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در عرصه های مختلف بین المللی دارد.



شعبانی فرد از بهره برداری از 674 پروژه عمرانی و خدماتی و 11 پروژه صنعتی در هفته دولت در استان خبر داد و گفت: با بهره برداری از این پروژه ها که در زمینه های کشاورزی، راهسازی درمانی، ورزشی و .... است برای 704 نفر اشتغالزایی ایجاد می شود.

وی با اشاره به اینکه نظام مقدس جمهوری اسلامی بر اساس ارزش های اسلامی و مردم سالاری دینی بنا شده است، اظهار داشت: تحقق عدالت و معنویت اسلامی باید در بخش های مختلف یک مدیریت شهرستانی و استانی ملموس باشد که با بهره برداری از این پروژه ها امیدواریم مردم این خدمت رسانی را لمس کنند.

اشتغالزایی هزار و 500 نفر با طرحهای صنعتی

وی با اشاره به بهره برداری از طرحهای صنعتی اظهارداشت: همزمان با هفته دولت 11 پروژه بزرگ صنعتی نیز با اعتباری بالغ بر 300 میلیارد تومان و اشتغالزایی یک هزار و 500 نفر به بهره برداری خواهد رسید.

شعبانی فرد اظهار داشت: 200 پروژه از پروژه های استان مرکزی در حوزه های صنعتی، عمرانی، راه های اصلی و روستایی و ... در ردیف پروژه های مهر ماندگار قرار گرفته است.