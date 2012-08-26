«المپیک سیاسی در ایران» به روایت همشهری دیپلماتیک

به گزارش خبرگزاری مهر، در پرونده ویژه جنبش عدم تعهد ضمن نگاهی به چگونگی و علل شکل‌گیری این جنبش، بنیانگذاران، اعضا و ماهیت سیاسی و جغرافیای آنها، ارکان اصلی جنبش، مروری بر 15 اجلاس پیشین سران جنبش، چگونگی و اهمیت برگزاری شانزدهیمن اجلاس سران در ایران و نقش و جایگاه جنبش در نظام جدید جهانی و فرصت های جنبش عدم تعهد برای دیپلماسی ایرانی آورده شده است.

همچنین در این شماره، در پرونده‌ای با عنوان «قدرت‌یابی چین در نظام بین الملل» ضمن بررسی موضوعاتی چون روابط چین و آمریکا، ظهور چین و ساختار قدرت نظام بین‌الملل و مناسبات چین با اتحادیه اروپا، روسیه و آفریقا در گفتگو با فریدون وردی نژاد سفیر اسبق ایران در پکن و دیگر نویسندگان دلایل پیشرفت اقتصادی چین، جهت‌گیریهای سیاست خارجی این کشور و جایگاه آن در عرصه تعاملات تجاری کشورمان مورد بحث قرار می‌گیرد.

شماره 63 همشهری دیپلماتیک در کنار این دو پرونده در قالب گفتگو با دکتر حسین امیرعبداللهیان معاون عربی – آفریقایی وزارت خارجه و یادداشتی از محمدرضا رئوف شیبانی سفیر جمهور اسلامی ایران در دمشق آخرین تحولات منطقه و سوریه را مورد بررسی قرار می دهد.

از بخش‌های جذاب دیگر این شماره مصاحبه اختصاصی همشهری دیپلماتیک با مارتین شولتز رئیس پارلمان اتحادیه اروپا در خصوص نوع نگاه و تعامل غرب با ایران در کنار مصاحبه با زبیگنیو برژینسکی سیاستمدار برجسته امریکایی در رابطه با دموکراسی صنعتی در برابر دموکراسی مصرف کننده است.

در این شماره یادداشت‌ها و گفتگوهای متنوع با کارشناسان و صاحب نظرانی چون عباس عراقچی، محمدرضا دهشیری، حسین امیرعبدالهیان، سیدمحمدکاظم سجادپور، ابراهیم متقی، محمدرضا رئوف شیبانی، جواد کچوئیان، علی بی‌نیاز، آمیتای اتزیونی(استاد روابط بینالملل دانشگاه جورج واشنگتن)، جوشا دبلیو. واکر، جعفر حقپناه، فریدون وردینژاد، محمدرضا مجیدی، علیاکبر عبدالرشیدی، حسینشیخالاسلام، حسن هانیزاده، محمود رضا گلشن پژوه، احمد بخشی، عبادالله مولایی، سید علی قائم مقامی و... آورده شده است.

شماره 63 همشهری دیپلماتیک در 180 صفحه و با قیمت 2500 تومان از دکه های روزنامه فروشی قابل تهیه است.