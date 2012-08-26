تصویر تلسکوپ هابل از مجموعه ستارگان کهن

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین بار این خوشه توسط کارلس میسر در سال 1779 مشاهده شد اگرچه در آن زمان ستارگان درون خوشه را شناسایی نکرد و آنرا سحابی فاقد ستاره تشریح کرد.

این خوشه متشکل از تعداد زیادی ستاره است که با نیروی جاذبه بهم پیوسته شده اند که از دوربین تحقیقاتی پیشرفته هابل بدست آمده است.

تکسکوپ کارلس میسر بدلیل قدرت ناکافی قادر به شناسایی تک تک ستاره ها نبود و فقط تصویری به شکل توده کروی به وی ارائه می داد ولی اکنون به کمک تکنولوژی و پیشرفت امکانات تلسکوپ فضایی هابل توانست درک دقیقی از این خوشه ارائه دهد.