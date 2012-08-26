  1. دانشگاه و فناوری
۵ شهریور ۱۳۹۱، ۱۶:۰۳

تصویر تلسکوپ هابل از مجموعه ستارگان کهن

تصویر تلسکوپ هابل از مجموعه ستارگان کهن

تلسکوپ فضایی هابل عکسی بسیار زیبا از یک خوشه کروی مرسوم به M 56 یا NGC 6779 گرفته است که 33000 سال نوری از زمین فاصله دارد و در صورت فلکی lyre قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین بار این خوشه توسط کارلس میسر در سال 1779 مشاهده شد اگرچه در آن زمان ستارگان درون خوشه را شناسایی نکرد و آنرا سحابی فاقد ستاره تشریح کرد.

این خوشه متشکل از تعداد زیادی ستاره است که با نیروی جاذبه بهم پیوسته شده اند که از دوربین تحقیقاتی پیشرفته هابل بدست آمده است.

تکسکوپ کارلس میسر بدلیل قدرت ناکافی قادر به شناسایی تک تک ستاره ها نبود و فقط تصویری به شکل توده کروی به وی ارائه می داد ولی اکنون به کمک تکنولوژی و پیشرفت امکانات تلسکوپ فضایی هابل توانست درک دقیقی از این خوشه ارائه دهد.

کد مطلب 1681110

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