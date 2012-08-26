بدهی 1385 میلیاردی بیمه ها به وزارت بهداشت/ بیمه 95 قلم داروی جدید

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مرضیه وحید دستجردی روز یکشنبه در حاشیه مراسم روز داروساز که در دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد، در جمع خبرنگاران گفت: سال گذشته با پیشنهاد سازمان غذا و دارو، دانشگاههای علوم پزشکی موظف شدند تا طلب شرکتهای دارویی را بر اساس دریافتی که از بیمه ها داشتند، پرداخت کنند.

وی ادامه داد: اما امسال به این علت که دریافتی دانشگاههای علوم پزشکی از سازمانهای بیمه‌گر به خصوص بیمه خدمات درمانی کم و چندان قابل توجه نبود از ابتدای امسال هیچ پرداختی نداشتیم.

وزیر بهداشت مجموع بدهی سازمان‌های بیمه‌گر به وزارت بهداشت را هزار و 385 میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: یک چهارم مبلغ فوق مربوط به شرکتهای دارویی است و دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور موظف هستند در صورت پرداخت این مبلغ از سوی سازمانهای بیمه‌گر سریعا آن را به شرکت‌های دارویی بپردازند.

دستجردی در پاسخ به پسئوال خبرنگاری مبنی بر افزایش 15 برابری مالیات داروخانه‌ها، گفت: سازمان غذا و دارو با انجمنهای داروسازی جلساتی را در این خصوص برگزار کرده تا بتواند نظرات آنها را به سازمانهای مالیاتی منعکس کند.

وی ادامه داد: با ارتباط خوبی که میان وزارت بهداشت و وزارت اقتصاد و دارایی وجود دارد، امید است این بخش از مشکلات داروسازان نیز بزودی تا حد زیادی مرتفع شود.

وزیر بهداشت همچنین با بیان اینکه 95 قلم دارو از 202 قلم داروی مصوب، تحت پوشش بیمه قرار گرفته‌اند، افزود: مابقی داروها نیز طی مذاکراتی که میان معاونت دارو و مسئولین سازمانهای بیمه‌گر انجام شده به تدریج تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرند.