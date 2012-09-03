1114 مورد درخواست تغییر نام در 4 ماه امسال / راه اندازی 31 کمیته مشورتی نامگذاری

محسن کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: براساس آمارهای موجود در سال گذشته ثبت احوال 13 میلیون و 92 هزار و 16 مورد خدمات سجلی و هویتی مانند تعویض شناسنامه مستعمل ، صدور شناسنامه المثنی ، صدور شناسنامه نوزاد ، ثبت وقایع حیاتی ، ابلاغ شماره ملی و ... به مردم ارائه کرده است .

وی از صدور 2 میلیون و 61 هزار و 812 مورد کارت ملی خبر داد و تاکید کرد: استانهای تهران ، خراسان رضوی ، خوزستان ، اصفهان و فارس بیشترین سهم را در صدور کارت ملی داشته اند.

معاون امور اسناد هویتی سازمان ثبت احوال کشور از اجرایی شدن دستورالعمل جدید تغییر نام در سال آینده خبر داد و گفت: براساس دستورالعمل جدید تغییر نام و نام خانوادگی از این پس در دفاتر سازمان ثبت احوال انجام خواهد شد در حالیکه در گذشته فقط از طریق محاکم قضایی این موضوع محقق می شد.

کرمی افزود: از ادیبهشت ماه تغییر نام در ثبت احوال بصورت آزمایشی آغاز شده و سال آینده نیز بصورت رسمی درخواستهای تغییر نام در این سازمان انجام می شود.

به گفته وی ، طی 4 ماهه اول امسال یک هزار و 114 مورد درخواست تغییر نام به سازمان انجام شد که در نهایت 678 مورد آن مورد موافقت قرار گرفت و با 428 نام نیز بدلیل مغایرت با دستورالعمل موافقت نشد.

وی افزود: در سراسر کشور31 کمیته مشورتی نام وجود دارد که اساتید دانشگاهها که تمامی آنان دکترای زبان شناسی و ادبیات دارند ، عضو کمیته هستند و در نهایت نام ها را این افراد تعیین می کنند.

معاون امور اسناد هویتی سازمان ثبت احوال در مورد ثبت وقایع حیاتی 4 گانه در ثبت احوال نیز اشاره کرد و اظهار داشت: با توجه به اینکه در سراسر کشور 40 هزار نفر اعم از دهیار، اعضای شوراهای روستاها و شهر ، نهضت سواد آموزی ، بسیج و ... عضو شبکه اعلام ما هستند به همین دلیل آمارهای ثبت احوال دقیق تر از سازمانهای دیگر است و می توان برای استفاده رسمی و آماری به آنها استناد کرد.